Волгоградский областной суд сегодня, 14 июля, рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело о гибели риелтора Романа Гребенюка в отношении Арсена Мелконяна, Армана Смбатяна и Анны Мелконян. Как сообщает V102.RU, все трое просили суд их оправдать, а Арсен Мелконян снова зачитал стихи собственного сочинения, угрожал участникам процесса и пообещал, что «все только начинается».

— По итогам рассмотрения Волгоградский областной суд изменил приговор. На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ Арсен Мелконян освобожден от отбывания наказания, назначенного по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) в связи с истечением срока давности уголовного преследования, — пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Исключен из осуждения Арсена Мелконяна по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) квалифицирующий признак — группой лиц по предварительному сговору. Признаны в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Арсену Мелконяну участие в СВО, наличие наград, благодарности. Назначенное ему наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ смягчено до восьми лет шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как уточнила Вальковская, действия Армана Смбатяна переквалифицированы с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 111 УК РФ, по которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и восемь месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

— Действия Анны Мелконян переквалифицированы с ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ на ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 111 УК РФ, по которой ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима, —добавила руководитель объединенной пресс-службы судов региона.

Арсен Мелконян снова начал угрожать участниками процесса и заявил, что правосудие куплено.

— Вам все прекрасно чисто видно и известно, что произошло, как все было на самом деле. То, что здесь выступает прокурор и там свои высказывания говорит, вот они там туда ездили, они на Мира были вдвоем. Я за свою семью, за свою родню, за свою родину зайду куда угодно, только в церковь не зайду. Пусть это будет хоть прокуратура Волгоградской области. И если бы я был на улице Мира, 19 я бы зашел в офис на этой улице. Меня там не было. Преступление, которое было совершенно мною, оно было совершенно именно мною. Меня на это никто не подстрекал. Я хочу, чтобы суд учел тот факт, что меня никто не втянул в этот конфликт. То, что прокуратура говорит, что я говорил, я наносил два или три удара, я до сих пор так говорю. В отличие от некоторых я не лицемер и готов отвечать за свои действия всегда. Я нанес серию ударов, но в конце оказалось, что один удар дошел до цели. И после того, как человек упал, я его больше не трогал. В момент моего нанесения удара, если смотреть видео, в это время Смбатян находился на улице. Он мне даже дверь в банк не открывал, чтобы сказать, что он выходит подельник. Он там был швейцаром моим. Всем все прекрасно ясно. А так, я скажу, тут все ясно, я вам говорил и еще раз скажу, Плешакова, в том числе и вас, касается, и передавайте это Вове и Свете, — заявил фигурант дела.

В этот момент Мелконяна одернули и рекомендовали обращаться только к суду.

— Я к суду обращаюсь. За то, что мою сестру по беспределу они просто купили людей и посадили. Верней я даже таких не могу назвать людьми, их в прямом смысле купили. Не знаю, почему у нас в России отменена эта древняя профессия проституция.

Мелконяну снова сделали замечание, чтобы он не переходил на личности.

— По существу рассматриваемого дела купили просто людей и посадили мою сестру невиновную и ее мужа. Ради Бога, смогли сделать. На сегодняшний день наша страна находится под угрозой и серьезной угрозой. Вместо того, чтобы мы, взяв в руки автомат, пошли защищать нашу страну, мы боремся здесь за какую-то незаконность. На каком основании, я это не понимаю, но даю вам слово. Как я держу свое слово, народ знает. Я все равно просто так это не оставлю и все только начинается. Все, ваша честь, у меня.

Сестра Арсена Анна Мелконян почти сразу стала срываться на плач.

— Романа Гребенюка не вернуть, к огромному сожалению. Это очень большая трагедия, как для его дочери, так и для родителей и сестры. О чем я неоднократно лично беседовала с потерпевшей стороной Власовой Светланой, приносила глубочайшие извинения от себя, от своей семьи, от брата, от мамы, — начала Анна, которую тут же перебил Арсен Мелконян, заявив, что «от меня не надо ни перед кем извиняться». — Мы как могли, как цивилизованные люди, но после 25 мая прекратили любое общение, так как адвокат Плешакова начала угрожать мне и моей маме. После этого мы с этой семьей абсолютно не общаемся.

На этих словах Арсен Мелконян снова прервал монолог сестры, с издевкой пояснив, что «ничего страшного, я когда ей позвонил, она начала заикаться».

— Я также прошу суд учесть тот факт, что сейчас… (в этот момент Анна Мелконян заплакала навзрыд — Прим. ред.).

Арсена Мелконяна это, видимо, вывело из себя, он стал ей говорить, чтобы она не плакала. Ему в очередной раз сделала замечание, и попросили не мешать.

— Также в рамках равноправия я прошу учесть тот факт, из-за этого беззакония, беспредела, который произошел, из-за резонанса, в который была изначально вложена ложная информация, сейчас страдают двое маленьких детей. Это наши сын и дочка. При живых родителях растут беспризорниками. Это тоже неправильно. Дети привязаны к нам, — продолжила сквозь слезы Анна Мелконян. — Я прошу учесть характеризующие материалы, где я работала, у меня очень большой стаж. Сведения, предоставленные детским садом, который посещает мой сын, учится моя дочка. Мы нормальные люди, по сей день законопослушные люди. Я также прошу обратить внимание на то, что, дойдя до Четвертого конституционного суда, где черным по белому написано, что действия Мелконяна Арсена, Смбатяна Армана, Мелконян Анны квалифицированы неверно группой лиц по предварительному сговору. Я не подстрекала никого. Мне извините не 18 лет, я уже взрослая девочка, у которой двое детей. Мой брат — он герой, он не преступник.

В этот момент Арсен снова попытался успокоить сестру и сказал себе под нос, что «я преступник один тут и прокурор».

— Что публиковали СМИ — нерусский, кавказец и так далее. Нет, он герой. Да, так получилось. Стечением всех этих несчастных обстоятельств ушел из жизни человек. Это большая трагедия. Но я прошу суд вынести законное решение, прошу отменить… приговором даже язык не поворачивается назвать приговор Центрального суда, потому что это является копией обвинительного приговора и речи прокурора. С теми же ошибками стилистическими и фактическими. Я прошу отменить приговор и вынести в отношении меня оправдательный приговор. У меня все, уважаемый суд, — закончила сестра Мелконяна.

Мужа Анны, Армана Смбатяна было очень плохо слышно по видеосвязи, но он также настаивал на отмене приговора и оправдании.

Мелконян в последнем слове снова стал декламировать стихи собственного сочинения, сперва обратившись к своей матери:

«Из роя строк, что сочинил, охапку брошу вам

Я самый худший из сынов, ты — лучшая из мам»

Далее в своих виршах Мелконян рассказывал о буднях в зоне СВО, желании жениться и снова оказаться на фронте. Также в стихах он просил прощения у дочери погибшего Романа Гребенюка.

Напомним, что согласно приговору Центрального райсуда Волгограда Арсена Мелконяна признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 4 ст. 111 УК РФ и назначили 11 лет колонии строгого режима. Анну Мелконян признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ с назначением 5,5 лет колонии общего режима. Арман Смбатян был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и приговорен к семи годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Защита фигурантов подала жалобу на апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года, согласно которому криминальной троице оставлена без изменений квалификация действий, а также вид и размер окончательно назначенного им наказания Центральным районным судом Волгограда. Четвертый кассационный суд Краснодара нашел существенные нарушения уголовно-процессуального и уголовного законов при отправлении правосудия по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка.

Уточняется, что адвокат Саркисов считает, что виновность Армана Смбатяна в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства по делу. Также отмечается, что «в действиях Мелконяна А. имеются все признаки эксцесса исполнителя преступления, а суды оставили без должной оценки выводы эксперта-лингвиста относительно угроз, которые писал Смбатян потерпевшему».

Согласно тексту определения Четвертого кассационного суда Краснодара, «в кассационной жалобе и дополнениях к ней осужденная Мелконян А., оспаривая законность и обоснованность приговора и апелляционного определения», указывает на то, что «следствием не представлено ни одного доказательства, что ее поведение было целенаправленным на склонение Смбатяна и Мелконяна А. к причинению тяжкого вреда здоровью [Гребенюку] опасного для жизни последнего».

В свою очередь прокурор Центрального района Волгограда Пашкевич С.Г. и представитель потерпевшей стороны адвокат Плешакова Е.А. полагают, что состоявшиеся в отношении осужденных Мелконяна А., Смбатяна А.А. и Мелконян А. приговор и апелляционное определение являются законными, обоснованными и справедливыми, оснований для их отмены не усматривают.

Стороны могут обжаловать решение областного суда в кассационном порядке.

Читайте также:

Мелконян в суде Волгограда рассказал о наградах СВО и учил русскому языку

Арсен Мелконян снова сыпал угрозами в суде Волгограда и рвался из СИЗО

Контуженый Мелконян в суде назвал журналистов Волгограда скотами

Арсен Мелконян выдвинул требования суду в Волгограде из-за СВО

Подтянут и свеж: опубликовано видео ареста Арсена Мелконяна в суде Волгограда

«Подлечится — и обратно»: из госпиталя выписали раненного в зоне СВО Арсена Мелконяна