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Общество

КСП перетряхнет Фонд капремонта после заявлений губернатора Бочарова

Общество 10.11.2026 12:01
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10.11.2026 12:01


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил провести комплексную проверку деятельности регионального фонда капитального ремонта. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение было озвучено главой региона сразу по итогам совещания по вопросам развития системы жилищно-коммунального хозяйства, прошедшего утром 10 ноября.

Известно, что к проверке привлекут контрольно-счётную палату региона. Как уточнили в обладминистрации, цель проверки – найти слабые места в работе Фонда и выработать предложения по повышению эффективности работы организации, которая  в последнее время неоднократно демонстрировала свою инертность в решении насущных вопросов жителей Волгоградской области. 

В частности, аудиторам предстоит проверить законность и эффективность использования средств бюджета, а также проанализировать формирование и реализацию региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области». 

По информации обладмина, к анализу программы привлекут представителей исполнительных органов региона.

Напомним, на утреннем совещании по вопросам вхождения региона в отопительный период, модернизации коммунальной инфраструктуры, работе управляющих компаний при общей положительной динамике Андрей Бочаров обратил внимание на проблемы: по ряду многоквартирных домов отмечается низкий уровень подготовки внутридомового сетевого хозяйства к зиме, слабая работа управляющих компаний по содержанию имущества и несвоевременное реагирование на заявки жильцов. Бочаров потребовал усилить контроль и применять «самые жёсткие меры к недобросовестным управляющим компаниям».  

Особого внимания в ходе совещания губернатор потребовал к капремонту многоквартирных домов.

– Необходимо постоянно обращать внимание на объём и качество работ и при выявлении недостатков принимать меры по их устранению за счёт подрядных организаций, – сказал губернатор.

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