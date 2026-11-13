



13 ноября официальный представитель СК России Светлана Петренко прокомментировала атаку украинских боевиков на Волгоградскую область. Действия ВСУ квалифицированы следствием как теракт. Возбуждено уголовное дело.







- ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских боевиков на территорию Волгоградской области. Вследствие украинской вооруженной агрессии на промышленную зону погибли четыре сотрудника предприятия, еще двое ранены, они госпитализированы, - сообщили в Следкоме.

В настоящее время следственные группы производят сбор улик и фиксацию последствий атаки. Идёт установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение специализированных экспертиз.

Отметим, специалисты намерены установить роль всех военнослужащих ВСУ, причастных к организации и осуществлению террористического удара, а также их пособников.

Фото и видео: Следком