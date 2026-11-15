



14 ноября в Волжском очевидцы обнаружили пугающую находку. На территории 40-го квартала прохожие увидели на одном из деревьев свисающий труп мужчины.

По сообщениям местных жителей, тело находилось на большой высоте недалеко от дома №14А на ул. Генерала Карбышева предположительно уже несколько дней.

Отметим, в СУ СК России по Волгоградской области подтвердили факт обнаружения трупа, подчеркнув, что в настоящее время организована проверка. Обстоятельства гибели мужчины предстоит установить следователям.

Фото из архива ИА «Высота 102»