



В Волгограде в расписании аэропорта начались задержки. После ночной попытки ВСУ ударить по мирным городам России и ограничений, вводимых Росавиацией, сразу четыре рейса перенесены на более позднее время.

С 9:20 на 12:35 отложено прибытие в Волгоград московского рейса № DP 6966 «Победы». Также с 15:35 на 16:45 перенесено прибытие рейса № DP 6970 этой же компании. Соответственно, задерживается вылет этих же самолётов в обратном направлении: с 9:50 на 13:05 отложен вылет в Москву рейса № DP 6966, а с 16:15 на 17:15 рейса № DP 6970.

Напомним, 15 ноября около полуночи Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда из соображений безопасности. За час до этого в регионе была объявлена беспилотная опасность.

Фото из архива ИА «Высота 102»