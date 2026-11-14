Главное

Четыре человека погибло, двое ранены при ударе ВСУ по промзоне в Волгограде Цены на топливо в Волгоградской области пошли вверх Бочаров внес в думу законопроект о запрете продажи и курения вейпов: подробно КСП перетряхнет Фонд капремонта после заявлений губернатора Бочарова Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград

Актуально

Штрафы до 300 тысяч за мусор, наледь и парковку на грунтовке введут в Волгоградской области

«Дали сутки, чтобы собрать вещи»: в Волгограде готовят к сносу рынок «Авангард», людей выгоняют на улицу

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Расчленивший родителей в Ростове уже избегал пожизненного за убийство
В Макеевке Донецкой Народной республики 12 ноября был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении своих престарелых родителей в Ростове-на-Дону. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина уже имеет судимость за аналогичное...
Федеральные новости
 В Ростове готовят банкротство экс-замгубернатора Кушнарева и его жены
Арбитражный суд Ростовской области назначил даты заседаний по заявлениям о банкротстве Виталия Кушнарева, ранее возглавлявшего региональное транспортное ведомство, и его жены Оксаны. Иски от кредитной организации поступили 1 октября...
Общество

В Петров Вале дали тепло в восстановленном после взрыва газа МКД

Общество 14.11.2026 16:40
0
14.11.2026 16:40


В Камышинском районе Волгоградской области подрядная организация восстановила утраченные конструкции четырехэтажного жилого дома, частично обрушившегося от взрыва газа в декабре прошлого года.

Как сообщила глава Камышинского района Елена Береговая, работы по восстановлена дома, на которые было выделено из резервного фонда региона 19 миллионов рублей, вышли на финишную прямую. В четырехэтажке уже запустили отопление, а внутри завершаются отделочные работы.

– Мероприятия по восстановлению и замене утраченных в результате взрыва конструкций и коммуникаций проходят в плановом порядке и выходят на финишную прямую. После восстановления разрушенных взрывом кровли и межквартирных перекрытий рабочие ведут внутренние отделку: стены оштукатурены, готовы для оклейки обоев, полы забетонированы, подготовлены под линолеум, монтируются натяжные потолки, инженерные сети подведены, запущено тепло, –  сообщила Береговая в МАКСе.

По ее словам, все работы должны завершиться в декабре. Жители въедут в свои квартиры до Нового года. 

Напомним, взрыв газа в многоквартирном доме на ул. Ленина, 66 в Петров Вале произошел 11 декабря 2025 года. В кирпичной четырехэтажке в угловом подъезде взрывной волной снесло целую квартиру. Произошло обрушение перекрытий и крыши. Пострадали четыре человека. Трое из них были переведены в Волгоград, ещё одна 80-летняя женщина впоследствии скончалась.

Фото: Реальный Петров Вал / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.11.2026 18:39
Общество 14.11.2026 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 17:34
Общество 14.11.2026 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 16:40
Общество 14.11.2026 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 15:56
Общество 14.11.2026 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 15:11
Общество 14.11.2026 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 14:06
Общество 14.11.2026 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 12:24
Общество 14.11.2026 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 11:52
Общество 14.11.2026 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 10:51
Общество 14.11.2026 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 09:00
Общество 14.11.2026 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 08:43
Общество 14.11.2026 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 07:31
Общество 14.11.2026 07:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 06:57
Общество 14.11.2026 06:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 06:22
Общество 14.11.2026 06:22
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2026 00:42
Общество 14.11.2026 00:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:39
В перечне не значатся: Россельхознадзор оштрафовали на 30 тысяч за парковку в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавшего от атаки ВСУ заводчанинаСмотреть фотографии
16:40
В Петров Вале дали тепло в восстановленном после взрыва газа МКДСмотреть фотографии
15:56
Комсомольский парк на севере Волгограда благоустроят за 15 млн рублейСмотреть фотографии
15:11
Волгоградцы амнистировали 3122 гаражаСмотреть фотографии
14:06
Тайна захоронения не раскрыта: 10 лет назад в Волгоградской области впервые канонизировали святогоСмотреть фотографии
13:22
«Ротор‑М» переиграл СШ им. Ярцева – 4:1, умело используя стандартыСмотреть фотографии
12:24
Нерадивого подрядчика ремонта ЦЗН в Волгоградской области «поставили на счетчик»Смотреть фотографии
11:52
ВС РФ поразили питающую ВПК Украины электроподстанциюСмотреть фотографии
10:51
В РПН заявили о снижении числа болеющих волгоградцевСмотреть фотографии
10:22
Волгоград делегировал троих пловцов в состав сборной России на чемпионат мира в ПекинеСмотреть фотографии
09:46
Бесправный мотоциклист насмерть разбился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:14
Четыре человека пострадали в «огненном» ДТП с КАМАЗ под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:00
Запушенные ВСУ дроны облетели стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:43
Как Волгоград ушел в туман: фоторепортажСмотреть фотографии
08:26
«Динамо-Синара» провалило второй тайм. «Ростов-Дон» увёз победу из Волгограда – 33:24Смотреть фотографии
07:31
Гидрометцентр увидел опасность в волгоградском туманеСмотреть фотографии
06:57
Аварийный рейд ВДСК расчистили после жалобы Генпрокурору РФСмотреть фотографии
06:22
Волгоградцы пережили тревожную ночь с ракетной опасностьюСмотреть фотографии
00:42
В Волгограде и области объявлена ракетная опасность: население оповещают сиреныСмотреть фотографии
21:32
Фонтан как в СССР может появиться в Комсомольском саду ВолгоградаСмотреть фотографии
21:10
МЧС призвало водителей к осторожности из-за густого тумана в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:57
На Волгоградскую область надвигаются ноябрьские холода, но есть приятный бонусСмотреть фотографии
20:14
В Госдуме и ОП поддержали желание Бочарова запретить вейпы в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:45
РПН не выявил загрязнений в Волгограде после атаки ВСУ и пожара в промзонеСмотреть фотографии
18:54
Волк или влчак? Волгоградцы обсуждают видео с гуляющим в центре зверемСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Перепуганные водители к вечеру 13 ноября раскупили бензин на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
Волгоградцы могут получить до 16% годовых по накопительным счетам ПСБСмотреть фотографии
16:36
Первый канал показал Волгоград и его жителей, какими их увидела военкор Марьяна НаумоваСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде после атаки БПЛА восстановлено штатное движение пригородных поездовСмотреть фотографии
 