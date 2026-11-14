В Петров Вале дали тепло в восстановленном после взрыва газа МКД

В Камышинском районе Волгоградской области подрядная организация восстановила утраченные конструкции четырехэтажного жилого дома, частично обрушившегося от взрыва газа в декабре прошлого года.

Как сообщила глава Камышинского района Елена Береговая, работы по восстановлена дома, на которые было выделено из резервного фонда региона 19 миллионов рублей, вышли на финишную прямую. В четырехэтажке уже запустили отопление, а внутри завершаются отделочные работы.

– Мероприятия по восстановлению и замене утраченных в результате взрыва конструкций и коммуникаций проходят в плановом порядке и выходят на финишную прямую. После восстановления разрушенных взрывом кровли и межквартирных перекрытий рабочие ведут внутренние отделку: стены оштукатурены, готовы для оклейки обоев, полы забетонированы, подготовлены под линолеум, монтируются натяжные потолки, инженерные сети подведены, запущено тепло, – сообщила Береговая в МАКСе.

По ее словам, все работы должны завершиться в декабре. Жители въедут в свои квартиры до Нового года.

Напомним, взрыв газа в многоквартирном доме на ул. Ленина, 66 в Петров Вале произошел 11 декабря 2025 года. В кирпичной четырехэтажке в угловом подъезде взрывной волной снесло целую квартиру. Произошло обрушение перекрытий и крыши. Пострадали четыре человека. Трое из них были переведены в Волгоград, ещё одна 80-летняя женщина впоследствии скончалась.