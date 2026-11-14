Всероссийская федерация плавания (ВФП) утвердила заявку на чемпионат мира на короткой воде в Пекине. В итоговый список из 43 спортсменов вошли трое воспитанников волгоградской школы плавания: Михаил Щербаков, Виктория Блинова и Иван Моргун. Для региона, делегировавшего почти 7% от всей национальной команды, это лучший результат волгоградского плавания с момента возвращения России на чемпионаты мира.

Право на поездку в Пекин трое волгоградцев завоевали в жёстком отборе на чемпионате страны, который проходил в петербургском бассейне «Невская волна». В условиях, где судьбу места в команде решала каждая сотая секунды, нормативы выполнили только они, хотя регион в целом показал солидный результат, увезя восемь медалей – две золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

У каждого из спортсменов своя специализация и свой стиль работы на дистанции. Михаил Щербаков традиционно делает ставку на темповую выносливость: его сильная сторона – умение держать высокий ритм до последних метров, когда у соперников силы уже заканчиваются. Виктория Блинова выделяется техничным и взрывным выходом со старта – в коротком бассейне первые 15 метров нередко определяют исход заплыва. Иван Моргун известен способностью грамотно распределять силы по дистанции: он строит заплыв как стратегию, а не как спринт на эмоциях.

Сейчас сборная России готовится к главному старту сезона. Команда собралась на базе «Озеро Круглое», где пройдёт финальный медконтроль и подбор экипировки. 19 ноября спортсмены вылетят в Китай – впереди около десяти дней на адаптацию: разница во времени, непривычная вода и акклиматизация станут отдельным испытанием. Для волгоградского трио этот этап не менее важен, чем сами заплывы: именно в эти дни решается, кто выйдет на пик формы к первым стартам.

В состав национальной команды вошли 43 спортсмена из 19 регионов страны. Соревнования в Пекине соберут более тысячи участников примерно из 200 стран, будет разыграно 45 комплектов медалей. Для Михаила Щербакова, Виктории Блиновой и Ивана Моргуна этот турнир станет главным тестом сезона – и проверить конкурентоспособность российских секунд на фоне мировых лидеров.

Александр Веселовский