Под Волгоградом фермер убил рабочего в ходе спора о зарплате

Сегодня, 11 ноября, в Дубовском районе Волгоградской области под стражу взяли 53-летнего фермера, который забил до смерти приехавшего к нему за зарплатой бывшего работника. В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что Дубовский районный суд поместил подозреваемого в СИЗО до 5 января.

Главу крестьянско-фермерского хозяйства по подозрению в смерти разнорабочего задержали 9 ноября текущего года. Конфликт, который привел к трагедии, по данным следствия, произошел еще 23 сентября. В этот день к фермеру в село Петропавловка Дубовского района приехал за зарплатой мужчина, который ранее работал у него разнорабочим. Между мужчинами в ходе разговора о деньгах произошел конфликт.

В результате фермер ударил гостя по голове, а уже во дворе домовладения нанес еще несколько ударов кулаком, отчего разнорабочий упал на землю. Глава КФХ продолжил его бить по голове уже ногами. Пострадавшего доставили в больницу с тупой закрытой травмой головы. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в лечебном учреждении 6 октября.

Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.