В Волгоградской области 337 га лесфонда незаконно сдали в аренду

Администрация сельского поселения в Волгоградской области незаконно сдала в аренду земельный участок площадью более 337 га из состава земель государственного лесного фонда. Как сообщили в прокуратуре региона, решение Букаевского сельского поселения Кумылженского района отменено по решению суда.

Сделка, которую сельские власти не имели права заключать, признана ничтожной, а договор аренды земельного участка недействительным.

В прокуратуре пояснили, что право распоряжаться указанным земельным участков имеет исполнительная власть региона, а не сельская администрация.