В Волгограде Центральный районный суд продлил до весны 2027 года меру пресечения двоим волгоградским журналистам Виталию Кошелеву и Алексею Серовому.

- Мера пресечения судом продлена на пять месяцев, до 30 апреля, - сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Напомним, журналисты были задержаны силовиками в марте 2026 года после заявления главврача, который пожаловался правоохранителям на вымогательство. Неизвестные поставили женщину перед ультиматумом: выплатить 1 млн 299 тыс. рублей или эквивалент в криптовалюте, в противном случае преступники намеривались предать огласке некоторые порочащие сведения.

Совместными усилиями СУ СК по Волгоградской области и УФСБ удалось выйти на журналистов Кошелева и Серового, которые, как выяснилось, администрировали один из городских ТГ-каналов.

Вскоре после задержания Алексей Серовой вину признал и был с учётом наличия хронических заболеваний отпущен под домашний арест. В сентябре 2026 года под домашний арест был отправлен и его компаньон Виталий Кошелев.

Отметим, на текущий момент громкое расследование уже завершено. Материалы рассматриваются Центральным районным судом. По информации объединённой пресс-службы судов Волгоградской области, дату следующего заседания по уголовному делу суду ещё только предстоит назначить.

Фото из архива ИА «Высота 102»