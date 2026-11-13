Всю ночь силы ПВО отбивали вражеские дроны. Массированный налёт шёл преимущественно на южную часть Волгограда. Губернатор Андрей Бочаров сообщил о том, что есть жертвы.
- К сожалению, в результате атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны есть четверо погибших, двоих госпитализировали, - проинформировал глава региона.
Бочаров выразил соболезнования родственникам и близким погибших.
Также губернатор прокомментировал, что в р. п. Светлый Яр в трёх МКД повреждены балконы и остекление окон. Повреждения получил и молодёжный центр.
- Даны поручения муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий, - резюмировал Бочаров.
Отметим, фиксации дронов были в Волгограде, Волжском, Серафимовичском, Клетском, Нехаевском, Суровикинском, Фроловском, Кумылженском, Чернышковском, Михайловском, Калачёвском, Урюпинском, Новоаннинском, Иловлинском, Алексеевском, Котовском, Ольховском, Руднянском, Киквидзенском, Котельниковском, Городищенском, Светлоярском, Октябрьском районах.
В настоящее время опасность по БПЛА сохраняется.