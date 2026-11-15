



15 ноября в Волгоградской области правоохранители приняли участие в панихиде по погибшим в автомобильных катастрофах. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, только с начала этого года в регионе скончалось 190 человек и более 2 тыс. были травмированы.

- После службы полицейские вместе с настоятелем храма посетили монумент жертвам ДТП, расположенный на 3-й Продольной магистрали в Краснооктябрьском районе. У мемориала участники возложили цветы в знак памяти и скорби о тех, чьи жизни оборвались в дорожных авариях, - добавили в региональном главке.

Отметим, одновременно в районах области состоялись профилактические акции, направленные на снижение аварийности на волгоградских дорогах.

Фото из архива ИА «Высота 102»