Под Ростовом от угарного газа погибла семья с малышом





В городе Батайске Ростовской области организована проверка по факту гибели четырёх человек – троих взрослых и восьмимесячного ребёнка. Как передает Привет-Ростов, по предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства и установит все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято надзорным ведомством на контроль.

На место происшествия выезжал прокурор Батайска Константин Юрченко, который координировал действия правоохранительных органов.