Над Волгоградской областью и ещё 14 регионами за ночь сбито 533 БПЛА





В ночь с 14 на 15 ноября Волгоградская область и ещё 14 регионов вновь подверглись налёту украинских беспилотников. По информации Минобороны, дроны были перехвачены подразделениями.

- В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 14 ноября до 8:00 15 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - сообщили в военном ведомстве.

Помимо Волгоградской области, дроны также сбивались над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями, в воздушном пространстве Краснодарского края, Татарстана и Крыма. Часть БПЛА ликвидирована над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшей ночью в Волгоградской области объявлялась беспилотная опасность, а Росавиация была вынуждена для безопасности гражданской авиации остановить работу аэропорта Волгограда.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ