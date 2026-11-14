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Происшествия

В Волжском двое парней на угнанной «семерке» врезались в столб

Происшествия 14.11.2026 19:10
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14.11.2026 19:10


В Волгоградской области полиция задержала двоих юных угонщиков «семерки», которых остановил придорожный столб. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, с заявлением в полицию Волжского о пропаже «ВАЗ-21074» обратился 35-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что не обнаружил припаркованного возле своего дома автомобиля, в котором он случайно оставил ключи. Полицейским удалось оперативно установить и задержать двоих угонщиков, которым 17 и 18 лет.     


Установлено, что они увидели ключи в машине и решили покататься, но далеко уехать не смогли. Угонщики не справились с управлением и врезались в придорожный столб. Бросив поврежденный автомобиль, они скрылись.  

Возбуждено уголовное дело. Угонщики признали вину. Их отпустили под подписку о невыезде. 

Фото: архив V102.RU/ ГУ МВД России по Волгоградской области

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