



Глава Волгоградского региона Андрей Бочаров предложил запретить розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них с 1 марта 2027 года. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, соответствующий законопроект внесён в Волгоградскую областную думу.

Как ранее сообщалось информагентством, 6 ноября во время посещения медицинского колледжа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил со студентами проблему влияния на здоровье молодёжи электронных сигарет. По итогу встречи руководитель анонсировал запрет продажи соответствующих устройств на территории региона.

Законопроектом предлагаются также ограничения на использование вейпов по аналогии с табачной продукцией. Согласно документу, использовать вейпы на территории Волгоградской области можно будет только в специально отведённых местах. В частности, запрещается использование никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей в электронных системах доставки никотина:

— на открытых площадках массовых мероприятий (культурных, спортивных, общественно-политических) во время их проведения;

— в зонах рекреационного назначения, включая городские леса, скверы, парки, сады и другие места отдыха, туризма и занятий спортом;

— на открытом воздухе ближе 15 метров от входов в здания органов власти и местного самоуправления;

— на открытом воздухе ближе 15 метров от входов в помещения бытовых услуг, торговли, рынков и нестационарных торговых объектов;

— в нежилых помещениях многоквартирных домов, используемых для отдыха и развлечений;

— в помещениях общежитий;

— на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения (кроме пассажирских платформ) и ближе 15 метров от них, а также на подземных станциях скоростного трамвая в Волгограде;

— в подземных и крытых надземных переходах;

— на парковках и в подземных гаражах;

— в зданиях и помещениях организаций отдыха детей и их оздоровления;

— в зданиях и помещениях организаций социального обслуживания, подведомственных Волгоградской области;

— в культовых зданиях и сооружениях, используемых религиозными организациями для богослужений.

За нарушения предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП РФ и Кодексом Волгоградской области об административной ответственности.