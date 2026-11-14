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Общество

Нерадивого подрядчика ремонта ЦЗН в Волгоградской области «поставили на счетчик»

Общество 14.11.2026 12:24
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14.11.2026 12:24


Арбитражный суд Волгоградской области обязал нерадивого подрядчика ремонта здания Центра занятости населения Новоаннинского района вернуть весь аванс с процентами. Как сообщили в пресс-службе арбитража, работы по госконтракту до 31 октября 2025 года обязалось выполнить ИП Насыровой А.Р. за 770 тысяч рублей, но все сроки были сорваны.

Согласно материалам дела, подрядчику был перечислен аванс в размере 231 тысяча рублей, но на объект ремонтники так и не пришли. Претензии заказчика были проигнорированы, в связи с чем с ИП был расторгнут контракт в одностороннем порядке. В октябре 2025 года УФАС России по Волгоградской области внесло этого подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

Индивидуальный предприниматель добровольно вернул только 100 002 рубля. Остальную сумму взыскивали с него через суд. Согласно решению, подрядчик должен вернуть 130 998 рублей неотработанного аванса, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8 325,43 рубля с их дальнейшим начислением по день фактической оплаты долга.

Решение вступило в законную силу.

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