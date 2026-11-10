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Расследования

Топ-менеджер «АТК-Юг» заплатит государству 3,9 млн рублей

Расследования 10.11.2026 19:15
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10.11.2026 19:15


Бывший коммерческий директор ООО «АТК-Юг» заплатит государству почти 3,9 млн рублей – такую сумму незаконного дохода взыскал с него ранее Волгоградский областной суд. Как сообщает ИА «Высота 102», Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего топ-менеджера, оставив решение облсуда в силе.

Согласно вступившему в силу приговору, в период с 2019 по 2023 годы коммерческий директор организовал обналичивание средств, полученных от покупателей агрохимической продукции. Поступления не отражались в кассовой книге, а для перевода денег партнерам использовались документы с недостоверными сведениями о поставках. Объем операций составил около 56 млн рублей, незаконный доход – не менее 8%, или 3 856 601 рубль 79 копеек.

В 2025 году Дзержинский районный суд Волгограда признал коммерческого директора виновным в незаконной банковской деятельности по ч. 1 ст. 172 УК РФ. Прокурор потребовал взыскать полученный доход в пользу государства. Однако, удовлетворив иск к ООО «АТК-Юг», суд первой инстанции отказал во взыскании денег с коммерческого директора, исходя из того, что ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» предусматривает взыскание дохода от банковских операций без лицензии с юридического лица, которое его получило.

Волгоградский областной суд отменил это решение и привлек в качестве ответчика сотрудника компании, а не саму организацию, взыскав с него сумму незаконного дохода.

Кассационный суд согласился с выводами апелляции: вступившим в силу приговором установлено, что незаконные банковские операции совершал коммерческий директор, используя подконтрольное юридическое лицо. Доказательств того, что ООО «АТК-Юг» само нарушило законодательство о банковской деятельности и получило спорный доход, в материалах дела не было. Поэтому апелляционный суд обоснованно признал действия коммерческого директора ничтожными сделками, совершёнными с целью, заведомо противной основам правопорядка, и применил ч. 7 ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

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