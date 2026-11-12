СК нагрянул в школу Краснодара после заявления о травле ребенка

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о халатности в связи с травлей в школе 12-летнего мальчика, переехавшего из Волгоградской области. О вопиющей ситуации в школе №114 Краснодара ИА «Высота 102» накануне рассказала мама школьника Кристина Вакуленко.

Женщина утверждает, что группа одноклассников систематически издевается над ее сыном, устраивает ему «темную» с пинками и ударами, а руководство учебного заведения на это должным образом не реагирует. Мальчика травят второй год в стенах школы и за ее пределами, но обращения в различные инстанции никакого результата не приносят. Мама школьника просила предать эту историю огласке, чтобы защитить сына. На видеообращение женщины отреагировали в полиции и СК Краснодарского края. Доклад по этой ситуации запросил и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

– По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), – сообщили в Следкоме. – Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Нихаеву А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.

Напомним, что семья в 2025 году переехала к родственникам в Краснодар из рабочего поселка Быково Волгоградской области, где мальчик без проблем закончил начальную школу. Начались проблемы, со слов матери, именно в краснодарской школе, где мальчик пошел в 5 класс. В классе сына, как утверждает женщина, сформировалось настоящее «подростковое ОПГ», несколько участников которой систематически издеваются над ним, а также оскорбляют учителей и портят школьное имущество.