Цены на топливо в Волгоградской области пошли вверх





Росстат сообщает, что в Волгоградской области за период с 3 по 9 ноября произошло повышение цен на все виды топлива.



Особенно заметно подорожал дизель - его стоимость увеличилась на 1,18 рубля и теперь составляет 80,33 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 55 копеек и достиг цены в 76,09 рубля. АИ-92 подорожал на 39 копеек, его новая стоимость - 68,50 рубля. Бензин марки АИ-98 стал дороже на 23 копейки и теперь стоит 97,70 рубля.



Отмечается, что Волгоградская область, несмотря на повышение цен, продолжает лидировать среди регионов Южного федерального округа по доступности бензина. По стоимости дизельного топлива область занимает пятое место.



С наличием топлива на АЗС трудностей сейчас нет. Купить можно все марки бензина без очередей.