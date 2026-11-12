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Общество

Штрафы до 300 тысяч за мусор, наледь и парковку на грунтовке введут в Волгоградской области

Общество 12.11.2026 16:57
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12.11.2026 16:57


В Волгоградской области подготовлены два законопроекта о новых штрафах за нарушение правил благоустройства территорий. Профильный комитет областной думы по госстроительству рассмотрел и одобрил законодательную инициативу группы депутатов, рекомендовав принять изменения в КоАП Волгоградской области в первом и во втором окончательном чтениях уже на ближайшем заседании. Новые штрафы будут введены за плохую уборку территорий, переполненные мусором урны и контейнерные площадки, заросли травы, за ненадлежащую очистку от снега и наледи дворов, парковку на участках без твердого покрытия, мойку машин на общественных территориях и многое другое.

Штрафы за мусор

Авторами двух законопроектов о внесении изменений в КоАП Волгоградской области стали пять депутатов облдумы: Сергей Булгаков, Евгений Кареликов, Татьяна Распутина, Игорь Романов и Александр Чечуров. 

По их предложению за несвоевременную уборку мусора, грязные и переполненные урны у входа в предприятия торговли, общественного питания, киоски, павильоны, летние кафе и нежилые здания и сооружения; за несвоевременный покос травы, а также за плохую уборку снега и снежно-ледяных образований предусмотрены штрафы:

– для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей;

– для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей;

– для юридических лиц в размере от 150 до 300 тысяч рублей.

Если нарушение зафиксировано техническими средствами на фото/видео, то размер штрафа для граждан составит 3 тысячи рублей, а для юридических лиц – 150 тысяч.


Штрафы за ветки и старую мебель

Законопроект предусматривает введение штрафов за складирование на территории общего пользования не являющихся отходами производства и потребления материалов, образовавшихся в результате обрезки деревьев и кустарников, а также грунта, снега, элементов дверных, оконных блоков, старой мебели и строительных материалов.

Рублем будут наказывать и за хранение сыпучих материалов без их укрытия, препятствующего выветриванию.

Штрафы за такие нарушения аналогичные тем, которые были перечислены выше.


Штрафы за мойку машин

Второй законопроект, внесенный в облдуму, предусматривает штрафы за мойку машин на территории общего пользования, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами и на стоянках в местах остановки маршрутных транспортных средств в следующем размере:

– для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей;

– для юридических лиц в размере от 150 до 300 тысяч рублей.

Если нарушение зафиксировано техническими средствами на фото/видео, то размер штрафа для граждан составит 3 тысячи рублей, а для юридических лиц – 150 тысяч.

Аналогичное наказание грозит за перевозку грузов при отсутствии укрытия, препятствующего его рассыпанию, а также при выпадении груза.

Штрафы за парковку на грунтовке

Нарушением правил благоустройства территорий муниципальных образований также будет считаться размещение транспортных средств на спортивных и детских площадках, участках без твердого покрытия в зонах застройки среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными домами. Исключение для такой парковки будет только в случае пресечения правонарушения, оказания медицинской помощи, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ.   


Если нарушение не попадает под существующую уже статью 8.10 КоАП Волгоградской области, предусматривающей запрет на размещение авто на «зеленке», то наказание будет следующим:

– для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей;

– для юридических лиц в размере от 150 до 300 тысяч рублей.

Если нарушение зафиксировано техническими средствами на фото/видео, то размер штрафа для граждан составит 3 тысячи рублей, а для юридических лиц – 150 тысяч.

Законопроект был одобрен и комитетом экономической политики и развития Волгоградской области.

Принятие проекта нормативного правого акта обеспечит своевременное принятие мер по недопущению нарушений правил благоустройства муниципальных образований Волгоградской области, связанных с эксплуатацией транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, позволит сохранить достигнутый уровень благоустройства и посредством снижения количества административных правонарушений в указанной сфере способствует защите прав граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности человека, – указано в заключении облкомэкономразвития. 

Напомним, что о предстоящих изменениях КоАП РФ Волгоградской области стало известно еще в октябре текущего года. Тогда сообщалось также, что помимо введения штрафов на грунтовке и мусор во дворах, будут наказывать и за несогласованные сплит-системы на фасадах зданий. Однако пока эта законодательная инициатива на обсуждение депутатов не вынесена. 

Фото из архива V102.RU

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