Лидеры России, Китая и США встретятся 19 ноября

Встреча лидер трех государств России, Китая и США произойдет 19 ноября. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин, Си Цзиньпинь и Дональд Трамп прибудут на саммит в китайский Шэньчжэнь, где и пройдет трехсторонняя встреча.

– Достигнута договоренность о проведении 19 числа (19 ноября - прим. ТАСС) трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС, – сказал Песков журналистам.