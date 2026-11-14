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Лидеры России, Китая и США встретятся 19 ноября

Федеральные новости 14.11.2026 21:12
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14.11.2026 21:12


Встреча лидер трех государств России, Китая и США произойдет 19 ноября. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин, Си Цзиньпинь и Дональд Трамп прибудут на саммит в китайский Шэньчжэнь, где и пройдет трехсторонняя встреча.

– Достигнута договоренность о проведении 19 числа (19 ноября - прим. ТАСС) трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС, – сказал Песков журналистам.

Фото с сайта Кремля, kremlin.ru

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