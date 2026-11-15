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Спорт

«Кубок Сталинграда» объединяет поколения – тхэквондо в Волгограде стало продолжением памяти о подвиге

Спорт 15.11.2026 07:05
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15.11.2026 07:05


На «Динамо Арене» торжественно открылся Всероссийский турнир по тхэквондо МФТ «Кубок Сталинграда». Соревнования посвящены памяти защитников Сталинграда и приурочены к 84‑й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом – операции «Уран». В турнире участвуют около 800 юных тхэквондистов из 15 регионов страны. Соревнования продлятся два дня – 14 и 15 ноября.


19 ноября 1942 г. закончилась оборонительная фаза битвы под Сталинградом и началась Сталинградская наступательная операция Красной Армии. Под гром тысяч орудий и гвардейских миномётов Красная армия начинала переломную операцию Великой Отечественной – операцию «Уран». В ходе её советские войска окружили и уничтожили в Сталинградской области и самом городе крупную группировку войск фашистской Германии и её сателлитов. Это сражение ознаменовало собой начало коренного перелома в Великой Отечественной войне. И символично, что именно в эти дни Волгоград собирает молодёжь – чтобы отдать дань памяти на спортивной арене.


В этом году турнир впервые проходит во всероссийском статусе. Если раньше он был региональным, а затем межрегиональным, то теперь включён в календарный план мероприятий Министерства спорта РФ. Отбора на первенство страны здесь нет, но для ребят есть важная мотивация: они могут выполнить норматив на получение разряда «кандидат в мастера спорта России». Участники выступят в четырёх дисциплинах: спарринге (вольном бою), туле (формальном комплексе), силовом разбивании ударами рук и ног, а также в спецтехнике – разбивании досок ударами ног на высоте свыше двух метров.



На церемонии открытия собрались представители Министерства спорта Российской Федерации, силовых структур, руководители федераций тхэквондо. Почётными гостями турнира стали известный боец ММА Джефф Монсон и профессиональный боксёр Кевин Джонсон.


К участникам обратился заместитель председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Иван Селезнёв. Многократный чемпион мира и Европы по тхэквондо ГТФ Иван Селезнёв подчеркнул, что тхэквондо воспитывает будущих защитников Родины и настоящих патриотов, учит помогать младшим и уважать старших.

Джефф Монсон, двукратный победитель чемпионата мира ADCC и чемпион мира по бразильскому джиу‑джитсу, отметил историческую значимость турнира:


– Волгоград – родина Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня, учитывая его историческую роль, он становится важным патриотическим центром. Весь мир был спасён благодаря советским войскам, переломившим ход истории. Я очень рад присутствовать на этих соревнованиях. Спасибо, что пригласили.

Боец также высказался о двойных стандартах в современном спорте:


– Считаю, что у спорта и политики не должно быть ничего общего. Отстранение российских спортсменов – большая ошибка. Все прекрасно понимают, что Россия в ходе СВО защищает свои границы. В то же время, когда США разрушали Ирак и сейчас, когда они вместе с Израилем ведут войну против Ирана, никакие санкции к ним не применяются.

Легендарный боксёр Кевин Джонсон, чемпион IBO International, поддержал эту мысль:


– Недопуск российских спортсменов на соревнования – это глупые действия Запада, просто детский сад. За Россией всегда смотрят, и внимательно наблюдают.

Он также поделился впечатлениями о развитии спорта в Волгограде:


– Город выходит на новый этап своего развития, и я хочу быть частью этой истории. Здесь очень классно находиться. В Волгограде много традиций, много событий связано с этим городом. Рад, что моя работа часто проходит здесь, в том числе с детьми в военно‑патриотическом лагере «Авангард». Волгоград – патриотическая столица России, и вот в этом контексте он заряжает. Сегодняшнее соревнование выведет спорт на новый уровень.


В завершение Иван Селезнёв рассказал о планах на будущее:



– Мы планируем включить эти соревнования в план физкультурных мероприятий, а не только спортивных. Количество участников вырастет в несколько раз: в следующем году мы рассчитываем собрать около 3000 спортсменов. В программе появятся экскурсии и военно‑патриотические игры. Турнир проходит на легендарной Сталинградской земле, на земле победителей – многие люди мечтают здесь побывать.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU

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