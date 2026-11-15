



14 ноября в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием электросамоката. Водитель СИМ взял на таран легковой автомобиль.

- В Дзержинском районе в 15:00 22-летний водитель, управляя электровелосипедом «АМИКО 2 PRO», двигаясь по ул. Восточно-Казахстанская со стороны ул. Толбухина в сторону ул. 51-й Гвардейской, напротив дома № 18 по ул. Восточно-Казахстанская, совершил столкновение с автомашиной «Лада Приора» под управлением 63-летнего водителя, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, инцидент произошёл, когда легковушка поворачивала. В результате аварии водитель СИМ был госпитализирован.

Фото панорама сервиса "Яндекс Карты"