



В Макеевке Донецкой Народной республики 12 ноября был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении своих престарелых родителей в Ростове-на-Дону. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина уже имеет судимость за аналогичное преступление.

По данным следствия, впервые подозреваемый в зверском преступлении был осуждён в 2003 году на 12 лет колонии, однако в 2010-м вышел по УДО. Спустя несколько лет, в 2017 году, вместе с подельником он убил свою тёщу ради денег и планировал нападение на её сестру, получившую крупную сумму от продажи наследства. За это преступление суд назначил ему 22 года лишения свободы. Несмотря на особо опасный рецидив, пожизненное наказание не было назначено: суд учёл наличие двух малолетних детей, активное содействие следствию, изобличение соучастника, признание вины и раскаяние.

Напомним, резонансное убийство двоих пожилых людей произошло 11 ноября. В квартире в Ростове-на-Дону после жалоб соседей на трупный запах были обнаружены расчленённые тела 74-летнего мужчины и его 73-летней жены.

Следственный комитет России расследует уголовное дело о двойном убийстве.