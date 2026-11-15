



Стали известны подробности задержки авиарейса рейса «Волгоград — Москва» компании «Аэрофлот» 8 ноября. Как сообщают журналисты РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники, самолёт не смог вовремя покинуть воздушную гавань из-за инцидента с задержанием одного из пассажиров. Ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал захватить самолёт.

Багаж агрессивного пассажира был обследован кинологами, однако подозрительные предметы и взрывоопасные вещества в самолёте обнаружены не были. Лишь после этого рейс смог начать движение по маршруту.

Отметим, по информации журналистов, задержанный хулиган ранее уже был судим за кражу и угрозу убийством.

Фото из архива ИА «Высота 102»