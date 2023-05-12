Расследования

Подтянут и свеж: опубликовано видео ареста Арсена Мелконяна в суде Волгограда

Расследования 12.05.2023 14:14
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12.05.2023 14:14


В распоряжении редакции ИА «Высота 102» появилось видео из зала Центрального районного суда, где на днях была избрана мера пресечения 32-летнему Арсену Мелконяну. Напомним, житель Волгограда подозревается в дебоше на территории СИЗО, угрозах убийством своей экс-супруге, а также в угрозах убийством судье, приговорившей его к 11 годам строгого режима за расправу над риелтором Романом Гребенюком. 

О задержании Арсена Мелконяна «Высота 102» сообщала 10 мая. При этом известно, что бойцы спецподразделения наведались к нему домой в Дзержинском районе за шесть дней до официальных заявлений СУ СК России по региону – 4-го числа. Читатели информагентства сообщали, что Мелконяна скрутили на территории его частного домовладения и вывели в наручниках. После того 32-летнего волгоградца не видели ни соседи, ни близкие. 

Арсен Мелконян вернулся в Волгоград в апреле этого года после того, как получил ранение в зоне специальной военной операции. В ряды частной военной компании волгоградец влился фактически сразу после оглашения приговора – осенью 2022 года. Получив незначительное ранение головы, Мелконян оказался в госпитале Ростовской области, а подлечившись благополучно прибыл в Волгоград. 


– Оказавшись дома, Арсен и не думал скрываться или хоть как-то сдержанно себя вести. Неоднократно его видели возле магазина на Хорошева, где он в кругу друзей вел себя более чем раскованно, не скупясь на выражения. При этом было заметно, что его окружение относится к нему с уважением, – рассказывали местные жители корреспондентам V102.RU. Близкие в свою очередь добавляли, что Мелконян может вернуться на Украину, поскольку в военном деле обрел себя. 

Однако, как сообщили 10 мая в СУ СК России по Волгоградской области Мелконян вынашивал совсем иные планы. Раздобыв телефонный номер судьи, в апреле он начал угрожать ей насилием. С аналогичными угрозами Мелконян отправлял смс-сообщения своей дочери. «Когда я вернусь, то свою мать увидишь только в гробу, – писал Мелконян ребенку. –  Я всю семью их вырежу, глотки им перережу». По информации федеральных СМИ, после этих угроз бывшая жена Мелконяна вместе с ребенком была вынуждена бежать в Армению. 

Напомним, что в ходе судебных разбирательств Мелконян неоднократно обещал угробить близких Романа Гребенюка, а судью обвинял  в предвзятом отношении. Что касается своего нахождения в СИЗО №3, то и там он успел отличиться: по данным СУ СК России по Волгоградской области, Мелконян в 2022 году, находясь в изоляторе, игнорируя требования сотрудника исправительного учреждения, стал высказывать в его адрес угрозы убийством, сопровождая их попыткой применения насилия, которая была оперативно пресечена. 



– За время своего лечения и нахождения в Волгограде Мелконян значительно набрался сил, подтянут и свеж. Вспомнить, каким он был во время судебных разбирательств, и какой он сейчас – буквально два разных человека, – сообщил источник V102.RU, знакомый с ситуацией, – но, похоже, это не надолго. Центральный районный суд отправил его в следственный изолятор до 3 июля, то есть на ближайшие два месяца. 

Как сообщает информагентство со ссылкой на собственные источники, Мелконян помещен в СИЗО №1 в Волгограде.     

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