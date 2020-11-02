Расследования

В Волгограде СК ищет свидетелей резонансного преступления из-за перепалки в родительском чате

Расследования 02.11.2020 17:34
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02.11.2020 17:34


«Следователи обращаются к свидетелям и очевидцам преступления, находившимся в момент совершения преступления в здании банка, в том числе оказывавшим потерпевшему доврачебную медицинскую помощь, с просьбой обратиться в следственный отдел по адресу Волгоград, ул.Рокоссовского, д.10, или связаться по телефонам: (8442) 33-86-94, 8-937-567-84-29», - в СУ СКР по региону плотно занялись расследованием резонансного дела о смерти Романа Гребенюка, погибшего от рук Арсена Мелконяна. Он находится под стражей. После того, как избитый в помещении банка 41-летний Роман Гребенюк умер в реанимации, действия Арсена Мелконяна переквалифицированы на более тяжкий состав преступления. Обвинение будет предъявляться по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 
Вопиющий инцидент произошел 23 октября. Ранее судимый по ст.159 УК РФ за мошенничество Арсен Мелконян пришел в отделение банка в Центральном районе Волгограда и ударил Романа Гребенюка кастетом по голове. Так Мелконян «разобрался» с Романом из-за словесной перепалки с сестрой в родительском чате. Известно, что «мстителя» поддерживал и муж сестры. Когда Роман Гребенюк упал без сознания, до приезда «скорой» ему оказывал помощь оказавшийся поблизости врач. Мелконян же, после того, как нанес роковой удар волгоградцу, спокойно вышел из банка. Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции. У Романа Гребенюка осталась дочка.


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