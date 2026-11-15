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Спорт

Бронза на Кубке ФССП России: Артём Унанян – на пьедестале в Кургане

Спорт 15.11.2026 15:03
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15.11.2026 15:03


В Кургане завершился Кубок ФССП России по комплексному единоборству – 2026. На престижных ведомственных состязаниях успешно выступил Артём Унанян, завоевавший бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг.

Артём представлял сборную Южного федерального округа и в напряжённой борьбе прошёл несколько поединков, продемонстрировав высокий уровень технической подготовки, тактическое мышление и устойчивость к нагрузкам. По итогам турнира спортсмен занял третье место и поднялся на пьедестал почёта.

Артём Унанян – мастер спорта по комплексному единоборству и рукопашному бою, тренер по рукопашному бою. Его спортивные достижения – результат системной работы и регулярных тренировок, которые он совмещает с профессиональной службой.

В настоящее время Артём проходит службу в должности младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов ОСН ГУФССП России по Волгоградской области. Он также имеет звание младшего лейтенанта внутренней службы.

Успешное выступление на Кубке ФССП России подчёркивает высокий уровень подготовки сотрудников ведомства и демонстрирует, что такие качества, как дисциплина, выдержка и умение действовать в стрессовой ситуации, одинаково важны и на спортивной арене, и при исполнении служебных обязанностей.

Александр Веселовский

Фото: «Динамо» Волгоград

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