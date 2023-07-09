Расследования

Арсен Мелконян снова сыпал угрозами в суде Волгограда и рвался из СИЗО

Расследования 09.07.2023 11:00
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09.07.2023 11:00


В Волгоградском областном суде продолжается апелляционное рассмотрение по уголовному делу о гибели риелтора Романа Гребенюка. Как стало известно V102.RU, в прошедшем судебном процессе один из фигурантов дела — Арсен Мелконян — высказал персональные угрозы в адрес одного из журналистов волгоградского СМИ. Также вернувшийся из зоны СВО боец ЧВК снова потребовал у суда очного участия в процессе вследствие контузии.   

— Мелконян от процесса к процессу становится все более неуправляемым. Страшно представить, что у него в голове и чего ждать в дальнейшем. В прошедшем заседании он снова требовал, чтобы ему дали возможность присутствовать на заседаниях лично из-за проблем со здоровьем после спецоперации. С его слов, ему тяжело смотреть в монитор после двух контузий. Ходатайство суд отклонил, — рассказал собственный источник «Высоты 102». — По сути Мелконян может каждый раз заявлять ходатайство о допуске к очному участию — это его право по закону. 

По словам источника, буйный фигурант дела снова позволил себе угрозы, в этот раз в адрес конкретного представителя СМИ. 

— В моменте Мелконян заявил, что его постоянно пытаются опорочить, и он может легко прийти в офис одного из местных СМИ для разборок с провокаторами. При этом акцент был сделан на личности одного из журналистов, — продолжает источник. — В итоге заседание перенесли из-за плохого качества видеосвязи. Появились помехи, ничего не было слышно, даже смена помещений не помогла. 

Как стало известно ИА «Высота 102» Мелконян высказывал угрозы в адрес одного из корреспондентов издания «Блокнот». Вполне вероятно, что Арсен Мелконян вскоре снова заработает себе еще одно обвинение. Ранее сообщалось, что Мелконян в судебном процессе обрушился с критикой на волгоградские СМИ, назвав журналистов скотами. 

Напомним, что облсуд продолжает апелляционное рассмотрение по уголовному делу о гибели риелтора Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. По делу проходят Арсен Мелконян, его сестра Анна Мелконян и ее супруг Арман Смбатян. Защита фигурантов подала жалобу на апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года, согласно которому криминальной троице оставлена без изменений квалификация действий, а также вид и размер окончательно назначенного им наказания Центральным районным судом Волгограда.

Центральный райсуд осудил Мелконяна к 11 годам колонии строгого режима, его сестру Анну — к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, Смбатян получил семь лет строгого режима. Четвертый кассационный суд Краснодара нашел существенные нарушения уголовно-процессуального и уголовного законов при отправлении правосудия по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка.  

Уточняется, что адвокат Саркисов считает, что виновность Армана Смбатяна в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства по делу. Также отмечается, что «в действиях Мелконяна А. имеются все признаки эксцесса исполнителя преступления, а суды оставили без должной оценки выводы эксперта-лингвиста относительно угроз, которые писал Смбатян потерпевшему». 

Согласно тексту определения Четвертого кассационного суда Краснодара, «в кассационной жалобе и дополнениях к ней осужденная Мелконян А., оспаривая законность и обоснованность приговора и апелляционного определения», указывает на то, что «следствием не представлено ни одного доказательства, что ее поведение было целенаправленным на склонение Смбатяна и Мелконяна А. к причинению тяжкого вреда здоровью [Гребенюку] опасного для жизни последнего».

В свою очередь прокурор Центрального района Волгограда Пашкевич С.Г. и представитель потерпевшей стороны адвокат Плешакова Е.А. полагают, что состоявшиеся в отношении осужденных Мелконяна А., Смбатяна А.А. и Мелконян А. приговор и апелляционное определение являются законными, обоснованными и справедливыми, оснований для их отмены не усматривают.  

Следующее заседание в облсуде запланировано на понедельник, 10 июля. Процесс состоится в 16.00.

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