ВС РФ поразили питающую ВПК Украины электроподстанцию

Ударные российские беспилотники атаковали ночью 14 ноября на Украине объекты энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры. Как сообщили в Минобороны, удары нанесены по электроподстанции в городе Прилуки Черниговской области. Она обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины и склады в целях ВСУ.

Поражены беспилотниками также два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Матвеевка Запорожской области и сухогруз, доставляющие военные грузы.