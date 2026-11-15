Под Волгоградом простятся со стрелком Артёмом Бадьиным





В Жирновском районе Волгоградской области пройдёт церемония прощания с бойцом СВО Артёмом Бадьиным. Мужчина погиб, сражаясь на передовой специальной военной операции по защите Донбасса.

- Он был стрелком 1 мотострелкового отделения 3 мотострелкового взвода войсковой части 12676. Добросовестно, с честью и отвагой выполнял свой воинский долг. И погиб, защищая интересы нашей страны. Глубоко скорбим, выражаем искренние соболезнования родным и близким, - сообщили в администрации района.

Отметим, ветеран погиб в возрасте всего 32 лет. Прощание состоится 16 ноября в посёлке Медведицкий в 12:00 по адресу: ул. Мира, д. 19.

Фото из архива ИА «Высота 102»