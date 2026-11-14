Комсомольский парк на севере Волгограда благоустроят за 15 млн рублей

В Волгограде ищут подрядчика благоустройства Комсомольского парка в Тракторозаводском районе на склоне реки Мокрая Мечетка. Преображение этого заброшенного общественного пространства по ул. Дегтярева обойдется заказчику в 15 миллионов рублей – это начальная стоимость закупки.

Комсомольский парк, как ранее сообщалось, вошел в 10-летнюю программу развития Волгограда. Архитекторы Центра «ВЯЗ» в прошлом году в ходе опроса узнавали у жителей, какие локации они хотят видеть в новом Комсомольском парке. На выбор горожанам предлагали различные зоны для досуга детей и взрослых, спортивные площадки, парковки, кафе и аттракционы.

Согласно документам закупки, пешеходные дорожки будут вымощены плиткой, в парке появятся новые урны, лавочки и различные навесы, защищающие от прямых солнечных лучей.

Заказчиком благоустройства парка выступает МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда». Все работы, согласно проекту, должны быть выполнены до конца ноября 2027 года.