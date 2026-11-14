Комсомольский парк на севере Волгограда благоустроят за 15 млн рублей

В Волгограде ищут подрядчика благоустройства Комсомольского парка в Тракторозаводском районе на склоне реки Мокрая Мечетка. Преображение этого заброшенного общественного пространства по ул. Дегтярева обойдется заказчику в 15 миллионов рублей – это начальная стоимость закупки.
Комсомольский парк, как ранее сообщалось, вошел в 10-летнюю программу развития Волгограда. Архитекторы Центра «ВЯЗ» в прошлом году в ходе опроса узнавали у жителей, какие локации они хотят видеть в новом Комсомольском парке. На выбор горожанам предлагали различные зоны для досуга детей и взрослых, спортивные площадки, парковки, кафе и аттракционы.
Согласно документам закупки, пешеходные дорожки будут вымощены плиткой, в парке появятся новые урны, лавочки и различные навесы, защищающие от прямых солнечных лучей.
Заказчиком благоустройства парка выступает МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда». Все работы, согласно проекту, должны быть выполнены до конца ноября 2027 года.
Фото из архива V102.RU