



В Волгоградской области оперативники регионального управления ФСБ России вскрыли деятельность фиктивной фирмы, занимающейся обналичиванием финансов. Юридическое лицо было оформлено на 20-летнего местного жителя.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ООО, зарегистрированное на 20-летнего местного жителя, обладает признаками фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. С июня 2025 года транзитными платежами перечислено более 20 млн рублей для последующего обналичивания, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, по факту предоставления в налоговый орган недостоверных сведений о руководителе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК России. Фигурантам грозит штраф до 300 тыс. рублей, до 240 часов обязательных работ или до 2 лет исправительных работ. Мера пресечения подозреваемым не избиралась.

Фото из архива ИА «Высота 102»