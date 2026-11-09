Главное

Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить

Актуально

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Пробежались и прикоснулись к прошлому: как волгоградцы отмечали День народного единства в ЦПКиО

Три жизни одного здания: как в Сталинграде появился легендарный кинотеатр «Победа»

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВС РФ ударили по электроподстанции в Житомирской области и контейнеровозу в Чёрном море
В ночь на 8 ноября российские военные поразили беспилотниками электроподстанцию 330 кВ в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что объект обеспечивал...
Федеральные новости
 Волгоградская область 8 ноября избежала ночной атаки дронов
Волгоградской области не оказалось в списке регионов, где ночью 8 ноября отражали атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, всего над регионами России было сбито 142 беспилотных летательных...
Расследования

В Волгограде ФСБ накажет владельцев фирмы за махинации с подставным руководством

Расследования 09.11.2026 09:54
0
09.11.2026 09:54


В Волгоградской области оперативники регионального управления ФСБ России вскрыли деятельность фиктивной фирмы, занимающейся обналичиванием финансов. Юридическое лицо было оформлено на 20-летнего местного жителя.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ООО, зарегистрированное на 20-летнего местного жителя, обладает признаками фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. С июня 2025 года транзитными платежами перечислено более 20 млн рублей для последующего обналичивания, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, по факту предоставления в налоговый орган недостоверных сведений о руководителе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК России. Фигурантам грозит штраф до 300 тыс. рублей, до 240 часов обязательных работ или до 2 лет исправительных работ. Мера пресечения подозреваемым не избиралась.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.11.2026 09:54
Расследования 09.11.2026 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2026 14:26
Расследования 08.11.2026 14:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2026 11:28
Расследования 08.11.2026 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2026 18:53
Расследования 06.11.2026 18:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2026 15:31
Расследования 05.11.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2026 12:44
Расследования 05.11.2026 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2026 16:40
Расследования 04.11.2026 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2026 14:42
Расследования 03.11.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2026 10:38
Расследования 03.11.2026 10:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2026 09:20
Расследования 03.11.2026 09:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2026 19:59
Расследования 02.11.2026 19:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2026 10:53
Расследования 02.11.2026 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2026 10:53
Расследования 02.11.2026 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2026 14:31
Расследования 30.10.2026 14:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2026 17:10
Расследования 29.10.2026 17:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:03
Врачи спасли жизнь выпавшей из окна 4-летней волжанкеСмотреть фотографии
10:46
«Кубок Сталинграда» соберет в Волгограде 1000 спортсменовСмотреть фотографии
10:40
Волгоградская область оказалась в аутсайдерах зарплатного рейтинга регионовСмотреть фотографии
10:26
Губернатор Бочаров поздравил Александру Пахмутову с днём рожденияСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде ФСБ накажет владельцев фирмы за махинации с подставным руководствомСмотреть фотографии
09:47
Трехчасовая беспилотная опасность снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:24
Сириус, мини‑футбол, волгоградский характер: главные итоги чемпионата РоссииСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде двое попали в больницу после столкновения иномарокСмотреть фотографии
09:17
ЕвроХим-ВолгаКалий представил готовую продукцию на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-ВОЛГА»Смотреть фотографии
08:41
Ночью 9 ноября сбито 430 БПЛА по стране: Волгоградской области в сводке нетСмотреть фотографии
08:34
Порядок восстановления сроков для вступления в наследство разъяснили волгоградцамСмотреть фотографии
08:13
Эмоции тренеров после ничьей: «Пахать» от Парфёнова и «одно очко – тоже неплохо» от ПодпалогоСмотреть фотографии
07:54
Пасмурная и дождливая неделя ожидает волгоградцевСмотреть фотографии
07:35
Волгоградцев предупредили о рисках при использовании найденных флешек и поддельных QR-кодовСмотреть фотографии
06:43
На рассвете в Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:25
«Ротор» доминировал, но потерял очки: волгоградцы сыграли 1:1 с «Ленинградцем»Смотреть фотографии
06:16
Ночь 9 ноября в Волгоградской области прошла без угроз со стороны ВСУСмотреть фотографии
06:04
В Волгоградской области простятся с погибшим в зоне СВО Антоном ТкаченкоСмотреть фотографии
05:41
Александра Пахмутова отмечает день рожденияСмотреть фотографии
21:30
Волгоградские врачи развеяли пять мифов о раке легкихСмотреть фотографии
21:00
Волгоградские хирурги вернули 88-летней пациентке возможность ходитьСмотреть фотографии
20:34
Волгоград вошел в топ популярных направлений для осеннего туризмаСмотреть фотографии
20:00
Волгоградцы смогут увидеть новолуние 9 ноябряСмотреть фотографии
19:18
Волгоградские пенсионеры и семьи СВО прошли 29 бесплатных экскурсийСмотреть фотографии
19:00
Оранжерея Волжского утонула в цветущих хризантемах: смотрите, как это красивоСмотреть фотографии
18:20
«Ротор» и «Ленинградец» сыграли вничью на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:51
10020 болельщиков пришли на матч «Ротора» и «Ленинградца»Смотреть фотографии
17:42
ВС РФ ударили по электроподстанции в Днепропетровской области и судам в Чёрном мореСмотреть фотографии
17:26
«Ротор» уступает после первого тайма «Ленинградцу»Смотреть фотографии
17:11
В Волгограде 9 ноября отключат свет в четырех районах: список адресовСмотреть фотографии
 