Волгоградец предстанет перед судом за смертельное избиение приятеля

Следственный отдел по Дзержинскому району Волгограда завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в умышленном убийстве своего знакомого.

По данным следствия, 26 февраля в квартиру обвиняемого, где он жил с сожительницей, пришли приятели. Во время распития спиртного между хозяином и одним из гостей возник конфликт. Мужчина нанёс несколько ударов кулаками в голову и туловище знакомого – тот упал и потерял сознание. Сожительница попросила соседей вызвать скорую, но до приезда врачей потерпевший скончался.

Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала тупая травма головы, осложнившаяся обильной кровопотерей. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.