«Вину свою я признаю, но..»: Мелконян на прениях в суде заговорил стихами









Арсен Мелконян, главный фигурант уголовного дела об убийстве отца школьницы Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате, на прениях в Центральном районном суде Волгограда сегодня озвучил свою окончательную позицию, причем в стихотворной форме, сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.





Стихотворение собственного сочинения Мелконян адресовал судье, гособвинителю и, видимо, потерпевшим, которые требовали для Мелконяна и его родственников в общей сложности 42 года тюрьмы.





«..Вину свою я признаю

Но не в убийстве, а в побоях.

Я защищал свою семью

За честь семьи стою горою.

Испокон веков всех нас учили

Мол, мы защитники семьи

Нечаянно причинил смерть Роме

А превратили в терроризм.. », - читал Мелконян. В своем произведении он употреблял такие слова, как бардак и беспредел, ложь и резонанс, взывал к законности.





«..Я приближаюсь к завершению

Ещё разок прошу судью

Вы полный резонанс отбросьте

Вмените законную статью», - заключил свой стих Мелконян.





Отметим, что ранее свою позицию он уже озвучивал, но в прозе. Сегодня он в очередной раз не признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинении тяжкого вреда здоровью). По эпизоду в банке, где и был нанесены смертельные удары Роману Гребенюку, Мелконян признал вину частично, но не согласился с квалификацией действий по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он считает, что его действия необходимо квалифицировать по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).





Мелконян также отрицал причастность своей сестры и ее супруга к совершению преступления. Его адвокат был солидарен со своим подзащитным. В прениях также выступила представитель потерпевшей стороны. Она полагала, что вина подсудимых полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и просила назначить Арсену Мелконяну 15 лет колонии, его сестре Анне Мелконян - 12 лет, ее мужу Арману Смбатяну - 15 лет. Также потерпевшая просила суд не учитывать обстоятельства, которые могут каким-либо образом смягчить наказание подсудимым. Гособвинитель, напомним, просил приговорить Мелконяна и его родственников в общей сложности к 30 годам колонии





Напомним, преступление было совершено 23 октября 2020 года. Причиной убийства стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Анна Мелконян пожаловалась о произошедшем своему мужу Арману Смбатяну. Тот позвонил Роману Гребенюку, на которого обиделась его жена, и стал настаивать на разговоре с глазу на глаз. Поскольку супруги угрожали Роману, то он согласился увидеться только в людном месте.

Роковая встреча, на которую пришли оба родственника, состоялась в одном из банковских отделений в центре Волгограда. Мелконян с ходу нанес сильный удар кулаком по голове Романа Гребенюка. Мужчина тут же упал и потерял сознание. Вокруг него образовалась лужа крови. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

По версии следствия, подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Ранее сообщалось, что женщина свою вину полностью отрицает, а ее брат признает частично.





Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области