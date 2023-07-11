Мелконян в суде Волгограда рассказал о наградах СВО и учил русскому языку

В Волгоградском областном суде продолжается апелляционное рассмотрение по уголовному делу о гибели риелтора Романа Гребенюка. Как стало известно V102.RU от собственного источника, самый скандальный фигурант дела — Арсен Мелконян — в очередном заседании рассказал о своих наградах, заработанных на СВО, и принялся учить русскому языку.

— В прошедшем заседании Арсен Мелконян явно поймал кураж, отпускал шутки в сторону Армана Смбатяна. Тот не сразу мог усвоить всю информацию, которую озвучивали, плюс неважное качество видеосвязи. В один из моментов Мелконян не выдержал и отметил, что Смбатяну в целом с трудом дается русский язык. Затем он поддел родственника, что, мол, Арман сидит для того, чтобы, наконец, подтянуть немного свои знания иностранного, — рассказал источник.

В процессе суд заинтересовали награды Мелконяна, полученные им в ходе проведения специальной военной операции. Как ранее сообщал источник «Высоты 102», к уголовному делу была приобщена справка о помиловании.

— Мелконяна этот вопрос взбодрил. Он стал с энтузиазмом перечислять свои достижения. Оказалось, что помимо наград ЧВК, у него имеются и государственные награды. Среди которых значится медаль «За отвагу». Также у Мелконяна, с его слов, есть грамота от главы ЛНР, — продолжил источник. — От частной военной компании у него две медали, одна из которых за взятие Соледара.

В ходе заседания суд отклонил ходатайство защитника Анна Мелконян о назначении дополнительной лингвистической экспертизы.

— Защита настаивала на проверке переписки в чате, из-за которой, собственно, и разыгралась трагедия с Гребенюком. Причем в уголовном деле уже есть экспертиза, согласно которой, слова потерпевшего не были направлены на оскорбление, а вот речевые обороты противоположной стороны, как раз свидетельствовали о наличии угроз, — пояснил источник.

Также, как добавил источник, защитник Арсена Мелконяна требовал приобщить к материалам дела указ о помиловании.

Напомним, что облсуд продолжает апелляционное рассмотрение по уголовному делу о гибели риелтора Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. По делу проходят Арсен Мелконян, его сестра Анна Мелконян и ее супруг Арман Смбатян. Защита фигурантов подала жалобу на апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года, согласно которому криминальной троице оставлена без изменений квалификация действий, а также вид и размер окончательно назначенного им наказания Центральным районным судом Волгограда.

Центральный райсуд осудил Мелконяна к 11 годам колонии строгого режима, его сестру Анну — к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, Смбатян получил семь лет строгого режима. Четвертый кассационный суд Краснодара нашел существенные нарушения уголовно-процессуального и уголовного законов при отправлении правосудия по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка.

Уточняется, что адвокат Саркисов считает, что виновность Армана Смбатяна в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства по делу. Также отмечается, что «в действиях Мелконяна А. имеются все признаки эксцесса исполнителя преступления, а суды оставили без должной оценки выводы эксперта-лингвиста относительно угроз, которые писал Смбатян потерпевшему».

Согласно тексту определения Четвертого кассационного суда Краснодара, «в кассационной жалобе и дополнениях к ней осужденная Мелконян А., оспаривая законность и обоснованность приговора и апелляционного определения», указывает на то, что «следствием не представлено ни одного доказательства, что ее поведение было целенаправленным на склонение Смбатяна и Мелконяна А. к причинению тяжкого вреда здоровью [Гребенюку] опасного для жизни последнего».

В свою очередь прокурор Центрального района Волгограда Пашкевич С.Г. и представитель потерпевшей стороны адвокат Плешакова Е.А. полагают, что состоявшиеся в отношении осужденных Мелконяна А., Смбатяна А.А. и Мелконян А. приговор и апелляционное определение являются законными, обоснованными и справедливыми, оснований для их отмены не усматривают.

Следующее заседание в областном суде пройдет в пятницу, 14 июля. Процесс состоится в 14.00.

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