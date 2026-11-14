Волгоградцы амнистировали 3122 гаража

Жители Волгоградской области по гаражной амнистии оформили в упрощенном порядке право на 3122 гаража и землю под ними. Такие данные озвучило территориальное управление Росреестра.

Воспользоваться законом «о гаражной амнистии» можно до 1 сентября 2031 года. При этом гараж должен быть объектом капитального строительства, т.е иметь фундамент и прочную связь с землей. Механизм работает для тех, кто построил такое строение до введения в действие Градостроительного кодекса РФ в 2004 году.

Если участок под ним находится в государственной или муниципальной собственности, то гражданин имеет право получить его в собственность бесплатно. Гаражная амнистия стартовала в 2021 году.

Всего за весь период ее действия в Волгоградской области граждане смогли зарегистрировать и 5585 земельных участков общей площадью 155 665,2 кв.м.