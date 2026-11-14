Бесправный мотоциклист насмерть разбился в Волгоградской области

В Волгоградской области в ДТП погиб 35-летний мужчина, который управлял мотоциклом без прав. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, смертельная авария произошла в Ленинском районе на грунтовой дороге в пойменной части Царевского сельского поселения.

Водитель мотоцикла, который двигался со стороны села Царев, не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся. В результате падения мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Пострадавший скончался на месте ДТП.