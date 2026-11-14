В Волгоградской области прошли торжества в честь 10-летия со дня прославления в лике местночтимых святых преподобной Арсении, игумении Усть-Медведицкой. Это событие произошло 13 ноября 2016 года в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском женском монастыре в городе Серафимовиче. В Волгоградскую область тогда прибыло большое количество паломников, а на торжественном богослужении пел хор Киево-Печерской лавры и хор Сионского собора Тбилиси.

Как сообщили в Волгоградской епархии, в этом году торжественное богослужение в честь 10-летия со дня канонизации преподобной Арсении, которое прошло в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском женском монастыре, возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

– Очень важно сохранять трезвость мышления, ума, потому что она хранит от мечтательности, неправедной жизни и неправильного понимания существа вещей. Об этом учат святые отцы – святитель Игнатий Брянчанинов, которого почитала преподобная Арсения. Она и сама писала об этом в книге «Путь немечтательного делания», – сказал митрополит Феодор после завершения богослужения. – Сегодня мы видим, как лукавый мир пытается нас погрузить в виртуальную реальность – параллельную реальность, в ту, которой на самом деле не существует. Мы должны быть на страже своего сердца, своего ума, трезвиться, бодрствовать.





История прославления

Акт прославления в лике святых игуменьи Арсении в Волгоградской области был совершен в 2016 году впервые. Священномученик Николай Попов, который считается первым святым волгоградской земли, был прославлен на территории Ростовской области. Сегодня рака (ковчег) с его мощами находится в соборе Александра Невского в Волгограде.

Мощи святой игуменьи Арсении до сих пор не обретены. В годы гонений на церковь они были спрятаны и их место нахождения до сих пор неизвестно. Эта тайна, которая еще не раскрыта.

По одной из версий, мощи были тайно перенесены из склепа в Арсеньевском храме монахинями монастыря. Поиски ее захоронения на территории обители, которые проводились ранее, пока не принесли результата.

Решение о прославлении легендарной настоятельницы Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря было принято на заседании Священного Синода РПЦ 21 октября 2016 года. Ее память совершается 21 июля (3 августа) в день кончины.

Честные останки преподобной Арсении, в случае их обретения, будут признаны святыми мощами с должным почитанием.

Ушла в монастырь в 17 лет





Анна Михайловна Себрякова (игуменья Арсения) родилась 3 июля 1833 года в знатной семье помещика Михаила Васильевича Себрякова, который имел должность штабс-ротмистра. Он числился казначеем Войска Донского и был на хорошем счету у Екатерины II. Анна Себрякова поступила в Усть-Медведицкий монастырь по собственному желанию в 1850 году возрасте 17 лет.

Возглавляла его с 1864 года и до самой кончины в 1905 году. При ее игуменстве в монастыре была открыта четырехклассная школа для девочек, где Арсения преподавала историю и географию, построен храм в честь Казанской иконы Божией Матери, обновлен и украшен Преображенский собор, выстроены двухэтажные сестринские корпуса, дома для священнослужителей, обновлена трапезная, устроено подворье монастыря в станице Урюпинской, основан скит с церковью во имя преподобной Марии Египетской.

Известны и подземные пещеры монастыря, которые с помощницами из числа сестер до конца жизни выкапывала игуменья Арсения и где усиленно молилась. К рытью знаменитых пещер она приступила 10 июля 1874 года, в день памяти преподобного Антония Киево-Печерского. Всего подвижницам удалось вырыть около 164 метров пещерных ходов.





В ночь на 13 ноября митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил Божественную литургию в пещерном храме обители.

Помощь от бесплодия

По данным Волгоградской епархии, во время подготовки документов для канонизации настоятельницы епархиальная комиссия исследовала около 150 рассказов паломников о благодатной помощи игуменьи Арсении. Наиболее часто среди них встречались свидетельства об исцелении женщин от бесплодия — 65 случаев, ряд из которых врачи признали невозможными при помощи средств современной медицины.

10 лет назад, когда прославляли игуменью Арсению, на службе зачитывали такие свидетельства, которые монахини обители начали фиксировать с 2006 года. Это рассказы людей об исцелении от пороков сердца, бесплодия, онкологических и других заболеваний, а также другие чудеса, совершаемые по молитвам святой.