Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшую супругу участника СВО, которая пошла на преступление ради выплат от Минобороны РФ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, женщина признана виновной в покушении на мошенничество в крупном размере.

Следствием и судом доказано, что женщина решилась на аферу в феврале 2025 года после того, как узнала, что ее бывший муж-контрактник пропал в зоне СВО. Она понимала, что не имеет права на выплаты, но решила рискнуть. Женщина подала в военкомат заявление для получения ежемесячных выплат, приложила копию паспорта с записью о заключении брака, копию свидетельства о заключении брака и реквизиты для перечисления средств.

Указанные документы были направлены в воинскую часть, приказом которой семье военнослужащего были назначены выплаты. За 8 месяцев бывшая супруга получила обманом 209 948 рублей. Ей начислили еще 99 885 рублей, но средства не перечислили, так как вскрылся факт о расторжении брака на основании вступившего в силу решения суда. В этот период женщина узнала, что ее бывшего мужа признали умершим. Не устояв перед соблазном больших денег, она подала заявление о единовременной выплате в размере 5 миллионов рублей, приложив заведомо ложные сведения о сохранении брачных отношений. Однако в воинской части установили факт о расторжении брака, поэтому преступление не было доведено до конца.

Подсудимая свою вину не признала. После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.