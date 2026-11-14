В РПН заявили о снижении числа болеющих волгоградцев

В Волгоградской области на 11,5% снизилось количество заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. В настоящее время общая заболеваемость в регионе простудными инфекциями ниже эпидемического порога на 29%.

Еженедельные наблюдения показывают, что в Волгоградской области преимущественно циркулируют вирусы негриппозной природы: парагрипп, риновирус, бокавирус, аденовирус и др. Все они обладают способностью быстро распространяться в местах скопления людей.

Санитарные врачи советуют сократить контакты при наличии признаков заболевания, а также больше ходить пешком. В общественном транспорте волгоградцам рекомендуют пользоваться медицинскими масками.