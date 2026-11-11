



В Кировском районе Волгограда власти готовятся снести полюбившийся многим поколениям местных жителей рынок «Авангард». 10 ноября владельцы торгового комплекса собрали арендующих торговые площади предпринимателей и сообщили, что у них есть ровно сутки, чтобы демонтировать всё ценное оборудование и вывезти товар.

Журналисты ИА «Высота 102» побывали на месте и поговорили с лишившимися в одночасье заработка торговцами.

Ничто не предвещало





– Всё началось накануне. 9 ноября без предупреждения нам отключили свет и воду. Сначала мы подумали, что опять какая-то авария, обратились в администрацию рынка. Ничего дельного нам руководство сказать не смогло, пообещали только, что попытаются уточнить информацию, а затем сообщат, – рассказала журналистам владелица одной из торговых точек Ольга Забелина.

Отключение застало врасплох как продавцов вещевых магазинов, лишившихся света и отопления, так и владельцев продуктовых отделов, у которых начали размораживаться холодильники. Неожиданно утром 10 ноября владельцы рынка позвали всех арендаторов на встречу, где поставили предпринимателей перед фактом.





– Нам сегодня утром заявили: либо мы за сутки вывозим всё имущество и оборудование, либо приходят приставы и опечатывают как сам рынок, так и павильоны вместе со всем содержимым, – продолжила волгоградка.

Слова управляющего прогремели как гром среди ясного неба и шокировали всех участников собрания.





– Вы можете себе представить, как за один день можно вывезти из павильона продукцию, технику, оборудование, те же кондиционеры, которые мы устанавливали здесь за свой счёт? Это же нужны свободные руки, специалисты, машины и, самое главное, свободные складские помещения. Куда нам это всё девать? По квартирам растаскивать? Для многих это единственные торговые площади, – добавила Ольга Забелина.

Хуже не придумаешь

Ситуацию усугубляет период, когда неожиданная новость ошарашила продавцов. Все последние дни не подозревающие о надвигающемся аресте и сносе рынка предприниматели активно закупали вещи к зимнему сезону.





– В этом году осень была очень тёплой, поэтому все до последнего распродавали летнюю и демисезонную продукцию. Неделю назад резко похолодало, и буквально все поголовно заказали зимние вещи. Вот всё лежит здесь, ещё не успела даже разобрать толком. Посмотрите... Кофточки, блузки. Я вложила в продукцию 300 тыс. рублей. Это все деньги, которые у меня были. Мне некуда это всё вывозить, да и на машину даже нет денег. Сейчас начало месяца, начало зимнего сезона. Я рассчитывала, что потихоньку начну распродаваться, и поэтому вложила в оборот всё, обсолютно всё. Что делать в сложившейся ситуации, я не знаю, – рассказала журналистам Любовь Сухова.

Похожую историю рассказала и ещё одна предпринимательница Индира Гасанова. Женщина вложила в товар 200 тыс. рублей, и буквально вчера его доставили на рынок.





– У меня вся семья в шоке. Я на этом месте 20 лет работаю. Когда в 2016 году встал вопрос о возведении павильонов, как и все, сдавала по 80 тыс. на строительство. На наши деньги администрация рынка провернула, выполнила все требования и потом в счёт аренды вернула нам эти средства. Мы здесь во всём участвовали, старались сделать рабочее место уютнее. У всех здесь есть кассовые аппараты. Все мы официально зарегистрированы, сдаём отчётность, платим налоги. Чем мы заслужили такое отношение? Я не знаю, власти ли, приставы, владельцы рынка или ещё кто-то, почему к нам так относятся, как к скоту какому-то? Выдвинули невыполнимый ультиматум, лишили людей света и отопления, закрыли единственный на территории рынка туалет. В результате мы вынуждены в темноте, на холоде, с фонариками пытаться спасти честно нажитое, – отметила волгоградка.









Женщина подчёркивает, что она с пониманием относится к необходимости освободить занимаемое помещение, однако обозначенные сроки выглядят как издёвка.









– Сказали бы нам так и так, к 31 декабря нужно с вещами на выход. Хорошо. Кто-то бы подыскал новое место, какое-то временное помещение, а кто-то, быть может, попытался бы пусть и со скидкой хорошей, но распродать всё, чтобы хотя бы выйти в ноль. А сейчас получается полторы сотни продавцов просто разоряют. Я утром была у управляющего, он мне прямо сказал сегодня – максимум завтра. В противном случае с товаром можно распрощаться. Его арестуют. Ворота опечатают, торговые павильоны тоже. Никто больше зайти сюда не сможет, – подчеркнула Индира Гасанова.





Ольга Забелина вместе с сестрой вот уже три десятилетия торгует на рынке «Авангард» обувью.





– Я продаю мужскую, а сестра женскую. Посмотрите, буквально вот разгрузили. Все стеллажи, все прилавки – всё в обуви. Мы вложили в продукцию все имеющиеся сбережения. Перевозить мне обувь некуда. В квартире всё не уместится. Ну что же это такое... Мы разве свиньи? Я 33 года работаю на этом месте. Вся моя жизнь прошла здесь. Пришли сюда молодыми, а сейчас уже в возрасте. Всегда шли на уступки покупателям, помогали, платили налоги. Почему с нами теперь так поступают? – поделилась, срываясь на слёзы, предпринимательница.





Женщина отмечает, что этот год оказался очень сложным для бизнеса, и вложенные в новую партию товара средства было очень тяжело заработаны, из-за чего продавцам, невольно оказавшимся в заложниках сложившейся ситуации, ещё больнее.





– Если каким-то чудом удастся вывезти обувь из павильона и как-то её реализовать, это, вероятно, будет последнее, что я сделаю в качестве предпринимателя. Искать новые площади, обустраивать новую точку я не буду. У меня нет на это ни денег, ни внутренних сил, – подытожила Ольга Забелина.

Ещё одна предпринимательница, Марина Бутенкова, чудом успела собрать всю продукцию. В отличие от коллег по несчастью, она торгует косметикой, и ей оказалось легче всё подготовить к транспортировке.

– Теперь осталось это как-то вывезти. Думаю, что всё же получится уложиться. Но что будет дальше – не знаю. Придётся искать новые помещения. Но вы можете представить, что такое количество предпринимателей разом сейчас начнут искать места? Рынков у нас не то чтобы в районе, в городе почти не осталось.





Владелица единственной в округе пошивочной мастерской, расположенной на рынке, также успела к концу дня собрать оборудование, однако что делать с ним дальше – пока не представляет.

– У меня здесь стояли специальные ещё советские швейные машинки. Это заводское оборудование. Они очень большие и тяжёлые. Сейчас всей семьёй их грузили сначала на тележку, затем в машину. Как будем затаскивать их на третий этаж квартиры – не знаю.





Женщина также рассказала, что работала на рынке более 25 лет вместе с мужем. Он занимался изготовлением ключей, а она ремонтом одежды. Новость о сносе рынка застала волгоградку в больнице.

– Мне утром позвонил муж, говорит, что рынок сносят, нас выгоняют, и если мы не успеем за сутки вывести оборудование, можем остаться без всего. Пришлось отпрашиваться. Правда, сейчас что-то мне опять поплохело. Видимо, сахар поднялся. Мне же нельзя так волноваться.

Найти новое помещение волгоградке с мужем будет непросто.





– Оборудование шумное очень, в магазин не пустят, а в подвале я работать по здоровью не смогу.

Владелица местной промтоварной лавки поделилась с журналистами, что лишается торговых площадей уже не в первый раз.





– Буквально несколько лет назад перебралась сюда с Тракторного рынка. Не скажу, что тогда было легко, но три года назад судебные приставы заранее обошли каждый павильон и лично всем продавцам вручили предупреждения о том, что через два месяца будет снос и нужно освободить помещения. Здесь же всё не слава богу. У нас даже в договоре прописано, что если мы захотим прекратить работать, просто так это сделать нельзя. Администрацию нужно уведомить за два месяца. Так почему же нам дали всего одни сутки, – сокрушается волгоградка.

Ради денег?

Среди всех опрошенных журналистами продавцов лишь одной предпринимательнице удалось оперативно найти выход из сложившейся ситуации. Правда, женщине он обошёлся в копеечку.





– Буквально только что оплатила аренду места в ТЦ «Космос» и договорилась о временной аренде гаража. Дорого, конечно, тяжело. А куда деваться? Осталось успеть вывезти всё, но, думаю, справимся, – рассказала Татьяна Агеева.





При этом женщина показала договор с администрацией рынка. Документ был подписан только в 2026 году и продолжает действовать. По словам предпринимателей, такой же свежий договор есть у каждого. Владельцы коммерческих площадей до последнего не стеснялись убеждать арендаторов в том, что никаких проблем с рынком не будет.





– Мы арендуем помещения у администрации рынка, а администрация рынка арендует землю у мэрии. В своё время году в 2021-м ходили слухи, что нас должны закрыть, однако руководство сообщило, что вопрос этот был решён. Более того, в 2026 году муниципалитет должен был продлить договор аренды земли под рынком. Со слов администрации мы знали об этом, и в мае многие до последнего не закупали товар. Однако затем нам было сказано, что договор на землю продлён и можно дальше работать, ну мы и выдохнули. А здесь вдруг выясняется, что шли какие-то суды, какие-то разбирательства. А нам об этом почему-то рассказали накануне визита приставов, – отметила Марина Бутенкова.





Примечательно, что информация о судебных тяжбах и уже решённой участи рынка вскрылась аккурат после того, как владельцы собрали с арендаторов деньги. По словам продавцов, им пообещали вернуть уплаченное, однако когда это будет сделано и будет ли вообще – большой вопрос.





Дело пятилетней давности

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в отдел градостроительства и землепользования администрации Кировского района Волгограда с просьбой прояснить информацию о сносе рынка «Авангард». Районные власти не стали опровергать информацию предпринимателей, однако пояснили, что к происходящему не имеют никакого отношения, а дать информацию о причинах предстоящего сноса объекта могут лишь в департаменте муниципального имущества. На редакционный запрос в мэрии города на момент публикации материала оперативно прокомментировать ситуацию также не смогли.





Как удалось установить журналистам, до последнего времени владела злополучными торговыми площадями компания «Внешнеторговый дом «HELP». Этой же организации принадлежал и идущий под снос в Красноармейском районе Волгограда популярный рынок «Юбилейный». При этом у предпринимателей, работающих на рынке «Авангард», на руках договоры с управляющей компанией «Анока».

Согласно картотеке Кировского районного суда Волгограда, ещё в 2021 году местная прокуратура обратилась в суд с иском к ООО «Внешнеторговый дом «HELP» с требованием снести 71 нестационарный торговый объект и 6 торговых лотков, расположенных на земельном участке площадью 4604 кв. м. Адрес участка – г. Волгоград, ул. Федотова, д. 2А. В обоснование требований надзорное ведомство указывало, что у коммерсантов нет разрешения от властей на организацию рынка, не соблюдены требования пожарной безопасности и, самое главное, официально функционирование рынка прекратилось ещё в 2013 году.

Суд иск прокуратуры полностью поддержал. Впоследствии ООО «Внешнеторговый дом «HELP» несколько раз пыталось оспорить вердикт. Последняя попытка провалилась в конце 2022 года.





Согласно открытой базе данных ФССП России, за компанией «Внешнеторговый дом «HELP» числятся два исполнительных производства о сносе рынка «Юбилейный» от 7 июля 2026 года, а также в отношении рынка «Авангард» от 17 июня 2021 года. По какой причине вот уже на протяжении пяти лет судебные приставы не могут никак совладать с руководством рынка, а оно беспрепятственно продолжало все эти годы убеждать арендаторов в том, что им удалось уладить все проблемы и продлить договор с муниципалитетом – неизвестно.

Абсурда сложившейся ситуации добавляет то обстоятельство, что Кировское районное отделение судебных приставов находится по адресу: ул. Федотова, д. 4 – в пяти метрах от рынка, работа которого должна была быть ими остановлена.





Редакция ИА «Высота 102» обратилась в региональное управление ФССП России с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, а также ультиматум, выдвинутый перед предпринимателями, работающими на рынке. Однако на момент публикации статьи свои пояснения ведомство редакции не направило. Комментарий судебных приставов вместе с комментарием администрации Волгограда будет опубликован дополнительно в случае получения.

Также журналисты обратились в аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Волгоградской области Ольги Устиновой с просьбой взять вопиющую ситуацию на контроль и помочь десяткам оказавшимся на грани разорения из-за грядущего ареста и сноса рынка бизнесменов, однако столкнулись с непониманием.

– К сожалению, мы работаем только с письменными обращениями, а таковые от предпринимателей к нам не поступали. Понимаю, что ситуация довольно динамичная, но нам нужно ознакомиться с реальными документами, погрузиться в проблему, – подчеркнули в аппарате уполномоченного в ходе телефонного разговора.

На повторную просьбу редакции войти в положение торговцев рынка и, учитывая масштаб происходящего, всё же воспользоваться открытыми базами данных, деловыми контактами в той же городской администрации, ФССП России, которые за годы работы должны были быть наработаны у уполномоченного, чтобы уточнить необходимую информацию и всё же взять ситуацию на контроль, в аппарате вновь ответили отказом.

– Извините, но мы так не работаем, – завершила разговор сотрудница.





Редакция также пыталась связаться и с руководством рынка. Однако ни один имеющийся в открытом доступе контактный номер телефона за весь день так ни разу и не оказался доступен.

По информации работников , руководство утром 10 ноября сразу после объявления о предстоящем закрытии повесило замок на административное здание и поспешило ретироваться подальше от возмущённых бизнесменов.





Отметим, пока власти и контролирующие структуры готовят комментарии, а общественники не видят повода, чтобы посетить доведённых до отчаяния предпринимателей, последние планируют всё же добиться каких-то разумных объяснений выдвинутого им ультиматума. 11 ноября бизнесмены планируют направить инициативную группу в районную администрацию с требованием всё же предоставить им время для нормального вывоза имущества.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»