Главное

Четыре человека погибло, двое ранены при ударе ВСУ по промзоне в Волгограде Цены на топливо в Волгоградской области пошли вверх Бочаров внес в думу законопроект о запрете продажи и курения вейпов: подробно КСП перетряхнет Фонд капремонта после заявлений губернатора Бочарова Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград

Актуально

Штрафы до 300 тысяч за мусор, наледь и парковку на грунтовке введут в Волгоградской области

«Дали сутки, чтобы собрать вещи»: в Волгограде готовят к сносу рынок «Авангард», людей выгоняют на улицу

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Расчленивший родителей в Ростове уже избегал пожизненного за убийство
В Макеевке Донецкой Народной республики 12 ноября был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении своих престарелых родителей в Ростове-на-Дону. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина уже имеет судимость за аналогичное...
Федеральные новости
 В Ростове готовят банкротство экс-замгубернатора Кушнарева и его жены
Арбитражный суд Ростовской области назначил даты заседаний по заявлениям о банкротстве Виталия Кушнарева, ранее возглавлявшего региональное транспортное ведомство, и его жены Оксаны. Иски от кредитной организации поступили 1 октября...
Спорт

«Ротор‑М» переиграл СШ им. Ярцева – 4:1, умело используя стандарты

Спорт 14.11.2026 13:22
0
14.11.2026 13:22


В 33-м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) «Ротор-М» уверенно обыграл СШ им. Г. А. Ярцева (Кострома) – 4:1. Но за сухим счётом скрывалась почти семейная история: костромскую команду к игре готовил Альберт Гудимов – воспитанник волгоградского футбола и выпускник спортинтерната «Ротора». Для него встреча с родной системой получилась не самой приятной: родные стены «Ротора» оказались слишком крепкими.

Матч начался в размеренном темпе: команды уверенно держали мяч и старались развивать подготовленные атаки. Несмотря на тяжёлое после дождя поле, соперники довольно надёжно контролировали мяч – ошибок было немного. Счёт открыл воспитанник Академии «Ротор» Алим Кадралиев: на 20-й минуте он головой замкнул навес Даниила Грады с правого фланга. Гости отыгрались на 28-й минуте: после коллективного отбора Михаил Романов вышел на ударную позицию и сравнял счёт – 1:1. В такой неторопливой манере команды и завершили первый тайм.

Во втором тайме «Ротор-М» усилил давление и стал чаще тревожить вратаря гостей Михаила Бужина. При этом все три гола волгоградцы забили со «стандартов». На 67-й минуте после подачи со штрафного в штрафной завязалась борьба, и самым расторопным оказался Максим Кондратьев – он вывел сине-голубых вперёд (2:1). На 72-й минуте Марк Адельшин уже с левого фланга навесил в штрафную, никто из игроков не добрался до мяча, но вратарь был дезориентирован, и мяч влетел в сетку – 3:1. А на 83-й минуте Адельшин оформил дубль, головой замкнув подачу с углового – 4:1. На этом главные события игры закончились, и волгоградский клуб одержал очень важную победу.

Главный тренер «Ротор‑М» Олег Стогов после игры не стал рассуждать о турнирной таблице, а сделал акцент на прогрессе игроков: 

– Хороший счёт, неплохая игра с нашей стороны. Всех поздравляю с победой, молодцы! Достойно провели второй круг. Благодарен всем ребятам за отношение, самое главное – к футболу. Вот это меня больше всего радует. И, поверьте, я за турнирной таблицей не смотрю и не открываю её. Для меня интересен прогресс в футбольном плане наших игроков – это важнейший фактор. Ради которого, в принципе, молодёжная команда и работает. Мы заточены на то, чтобы воспитывать волгоградских парней для главной команды.

«Ротор-М» (Волгоград) – СШ им. Г.А. Ярцева (Кострома) – 4:1 (1:1)

13 ноября, 14:00. Молодежная лига, дивизион Б, групповой этап, 33 тур.

Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 39.

Судьи: Никита Васинькин (Саранск), Артём Терехов (Волгоград), Кирилл Зевакин (Волгоград). 

«Ротор-М»: Лисицын, Л. Амирханян, Кычанов, Кашлев (Клименко, 46), Асланян (Литенко, 46), Кадралиев (Слепужников, 46), Дёмушкин, Града (Семененко, 81), Кондратьев (Петрунькин, 70), Локтев (Тарчоков, 67), Адельшин (Суров, 84).

СШ им. Г.А. Ярцева: Бужин, Р. Амирханян, Ценцов, Касенов, Орлов, Невредимов (Чибриков, 72), Могилин, Багарян, Калашников (Кириленко, 87), Романов (Квашнин, 87), Суфиев (Федоренко, 71).

Голы: Кадралиев, 20 (1:0). Романов, 28 (1:1). Кондратьев, 67 (2:1). Адельшин, 72 (3:1). Адельшин, 83 (4:1). 

Предупреждены: Литенко, 65 (грубая игра) – Багарян, 73 (неспортивное поведение). Ценцов, 73 (неспортивное поведение).

Заключительную 34-ю игру сезона «Ротор-М» проведёт 20 ноября в Новороссийске с «Черноморцем-М». Начало – в 13:00 по московскому времени.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.11.2026 13:22
Спорт 14.11.2026 13:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.11.2026 10:22
Спорт 14.11.2026 10:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.11.2026 08:26
Спорт 14.11.2026 08:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.11.2026 07:58
Спорт 13.11.2026 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.11.2026 14:31
Спорт 12.11.2026 14:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.11.2026 08:07
Спорт 12.11.2026 08:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.11.2026 07:19
Спорт 12.11.2026 07:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2026 18:25
Спорт 11.11.2026 18:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2026 08:12
Спорт 11.11.2026 08:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2026 07:36
Спорт 11.11.2026 07:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2026 08:26
Спорт 10.11.2026 08:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2026 07:26
Спорт 10.11.2026 07:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2026 10:46
Спорт 09.11.2026 10:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2026 09:24
Спорт 09.11.2026 09:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2026 08:13
Спорт 09.11.2026 08:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:56
Комсомольский парк на севере Волгограда благоустроят за 15 млн рублейСмотреть фотографии
15:11
Волгоградцы амнистировали 3122 гаражаСмотреть фотографии
14:06
Тайна захоронения не раскрыта: 10 лет назад в Волгоградской области впервые канонизировали святогоСмотреть фотографии
13:22
«Ротор‑М» переиграл СШ им. Ярцева – 4:1, умело используя стандартыСмотреть фотографии
12:24
Нерадивого подрядчика ремонта ЦЗН в Волгоградской области «поставили на счетчик»Смотреть фотографии
11:52
ВС РФ поразили питающую ВПК Украины электроподстанциюСмотреть фотографии
10:51
В РПН заявили о снижении числа болеющих волгоградцевСмотреть фотографии
10:22
Волгоград делегировал троих пловцов в состав сборной России на чемпионат мира в ПекинеСмотреть фотографии
09:46
Бесправный мотоциклист насмерть разбился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:14
Четыре человека пострадали в «огненном» ДТП с КАМАЗ под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:00
Запушенные ВСУ дроны облетели стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:43
Как Волгоград ушел в туман: фоторепортажСмотреть фотографии
08:26
«Динамо-Синара» провалило второй тайм. «Ростов-Дон» увёз победу из Волгограда – 33:24Смотреть фотографии
07:31
Гидрометцентр увидел опасность в волгоградском туманеСмотреть фотографии
06:57
Аварийный рейд ВДСК расчистили после жалобы Генпрокурору РФСмотреть фотографии
06:22
Волгоградцы пережили тревожную ночь с ракетной опасностьюСмотреть фотографии
00:42
В Волгограде и области объявлена ракетная опасность: население оповещают сиреныСмотреть фотографии
21:32
Фонтан как в СССР может появиться в Комсомольском саду ВолгоградаСмотреть фотографии
21:10
МЧС призвало водителей к осторожности из-за густого тумана в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:57
На Волгоградскую область надвигаются ноябрьские холода, но есть приятный бонусСмотреть фотографии
20:14
В Госдуме и ОП поддержали желание Бочарова запретить вейпы в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:45
РПН не выявил загрязнений в Волгограде после атаки ВСУ и пожара в промзонеСмотреть фотографии
18:54
Волк или влчак? Волгоградцы обсуждают видео с гуляющим в центре зверемСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Перепуганные водители к вечеру 13 ноября раскупили бензин на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
Волгоградцы могут получить до 16% годовых по накопительным счетам ПСБСмотреть фотографии
16:36
Первый канал показал Волгоград и его жителей, какими их увидела военкор Марьяна НаумоваСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде после атаки БПЛА восстановлено штатное движение пригородных поездовСмотреть фотографии
16:12
Ушел из жизни почётный гражданин Волгоградской области поэт Василий МакеевСмотреть фотографии
15:52
Расчленивший родителей в Ростове уже избегал пожизненного за убийствоСмотреть фотографии
15:19
Директор речпорта Волгограда доложил Гуцану об угрозе безопасности судоходства на ВДСКСмотреть фотографии
 