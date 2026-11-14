«Ротор‑М» переиграл СШ им. Ярцева – 4:1, умело используя стандарты

В 33-м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) «Ротор-М» уверенно обыграл СШ им. Г. А. Ярцева (Кострома) – 4:1. Но за сухим счётом скрывалась почти семейная история: костромскую команду к игре готовил Альберт Гудимов – воспитанник волгоградского футбола и выпускник спортинтерната «Ротора». Для него встреча с родной системой получилась не самой приятной: родные стены «Ротора» оказались слишком крепкими.

Матч начался в размеренном темпе: команды уверенно держали мяч и старались развивать подготовленные атаки. Несмотря на тяжёлое после дождя поле, соперники довольно надёжно контролировали мяч – ошибок было немного. Счёт открыл воспитанник Академии «Ротор» Алим Кадралиев: на 20-й минуте он головой замкнул навес Даниила Грады с правого фланга. Гости отыгрались на 28-й минуте: после коллективного отбора Михаил Романов вышел на ударную позицию и сравнял счёт – 1:1. В такой неторопливой манере команды и завершили первый тайм.

Во втором тайме «Ротор-М» усилил давление и стал чаще тревожить вратаря гостей Михаила Бужина. При этом все три гола волгоградцы забили со «стандартов». На 67-й минуте после подачи со штрафного в штрафной завязалась борьба, и самым расторопным оказался Максим Кондратьев – он вывел сине-голубых вперёд (2:1). На 72-й минуте Марк Адельшин уже с левого фланга навесил в штрафную, никто из игроков не добрался до мяча, но вратарь был дезориентирован, и мяч влетел в сетку – 3:1. А на 83-й минуте Адельшин оформил дубль, головой замкнув подачу с углового – 4:1. На этом главные события игры закончились, и волгоградский клуб одержал очень важную победу.

Главный тренер «Ротор‑М» Олег Стогов после игры не стал рассуждать о турнирной таблице, а сделал акцент на прогрессе игроков:

– Хороший счёт, неплохая игра с нашей стороны. Всех поздравляю с победой, молодцы! Достойно провели второй круг. Благодарен всем ребятам за отношение, самое главное – к футболу. Вот это меня больше всего радует. И, поверьте, я за турнирной таблицей не смотрю и не открываю её. Для меня интересен прогресс в футбольном плане наших игроков – это важнейший фактор. Ради которого, в принципе, молодёжная команда и работает. Мы заточены на то, чтобы воспитывать волгоградских парней для главной команды.

«Ротор-М» (Волгоград) – СШ им. Г.А. Ярцева (Кострома) – 4:1 (1:1)

13 ноября, 14:00. Молодежная лига, дивизион Б, групповой этап, 33 тур.

Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 39.

Судьи: Никита Васинькин (Саранск), Артём Терехов (Волгоград), Кирилл Зевакин (Волгоград).

«Ротор-М»: Лисицын, Л. Амирханян, Кычанов, Кашлев (Клименко, 46), Асланян (Литенко, 46), Кадралиев (Слепужников, 46), Дёмушкин, Града (Семененко, 81), Кондратьев (Петрунькин, 70), Локтев (Тарчоков, 67), Адельшин (Суров, 84).

СШ им. Г.А. Ярцева: Бужин, Р. Амирханян, Ценцов, Касенов, Орлов, Невредимов (Чибриков, 72), Могилин, Багарян, Калашников (Кириленко, 87), Романов (Квашнин, 87), Суфиев (Федоренко, 71).

Голы: Кадралиев, 20 (1:0). Романов, 28 (1:1). Кондратьев, 67 (2:1). Адельшин, 72 (3:1). Адельшин, 83 (4:1).

Предупреждены: Литенко, 65 (грубая игра) – Багарян, 73 (неспортивное поведение). Ценцов, 73 (неспортивное поведение).

Заключительную 34-ю игру сезона «Ротор-М» проведёт 20 ноября в Новороссийске с «Черноморцем-М». Начало – в 13:00 по московскому времени.

Александр Веселовский