Волгоградца обвиняют в распространении детской порнографии

В Волгограде перед судом по делу о детской порнографии предстанет 32-летний местный житель, который занимался распространением запрещенных материалов. Как сообщили в СУ СКР по региону, за содеянное волгоградцу грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, мужчина с 2013 года искал в интернете, в том числе закрытых тематических сообществах, порнографические изображения детей и сохранял их в своем телефоне. С 2019 по 2020 год волгоградец активно рассылал эти запрещенные материалы другим лицам, которые проявляли интерес к такому контенту. В ноябре 2025 года мужчину за распространение детской порнографии задержали сотрудники полиции.

Волгоградцу инкриминируется п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.