Палил из пистолета у кафе: житель Дубовки заплатит 40 тысяч штрафа





26-летний житель Дубовского района Волгоградской области привлечён к административной ответственности за стрельбу из сигнального пистолета в общественном месте. Об этом 12 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Инцидент произошёл 19 сентября 2026 года возле кафе «Купец». Молодой человек, находясь в общественном месте, произвёл шесть выстрелов из сигнального пистолета модели «BLOW F92 AUTO». Как установил суд, он нарушил требования закона «Об оружии», открыв стрельбу в не отведённом для этого месте.

В ходе рассмотрения дела мужчина полностью признал вину. Мировой судья судебного участка №6 Дубовского судебного района признал его виновным по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Пистолет изъят и будет уничтожен в установленном порядке. Постановление пока не вступило в законную силу.

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