



Михайловский районный суд Волгоградской области вынес приговор 45-летнему водителю грузовика, по вине которого в январе 2026 года ДТП на трассе Р-22 «Каспий» погибли семь человек.

Напомним, страшная трагедия произошла вечером 8 января на 763-м километре федеральной автодороги в Михайловском районе Волгоградской области. Многотонная фура DAF с прицепом, следовавшая из Москвы в Волгоград с грузом продовольствия, вылетела на встречную полосу и смяла УАЗ, в котором ехали сотрудники комбикормового завода. Люди я возвращались домой в Новоаннинский район после смены. Все семь человек, находившихся в «буханке», включая 17-летнюю девушку, погибли на месте. ГУ МВД России по Волгоградской публиковало видео с места трагедии.

Как установил суд, причиной смертельного ДТП стало разрушение покрышки переднего левого колеса грузовика из-за сильного износа протектора. Водитель потерял контроль над машиной. Отягчающим в данном случае стал тот факт, что перед рейсом, выезжая из Москвы, водитель фуры не проверил техническое состояние автомобиля, хотя мог и должен был это сделать. Суд пришел к выводу, что достаточно было визуального осмотра шин, для которого не нужны специальные познания.

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области сообщили, что ходе разбирательства подсудимый вину не признал, назвав случившееся несчастным случаем. Он утверждал, что был трезв и никогда не употреблял наркотики. Однако, как вскрылось в суде, в его крови были обнаружены следы употребления марихуаны. На это подсудимый ответил, что мог их получить, находясь в компании знакомых, куривших запрещённое вещество.

Собранные предварительным следствием доказательства, показания свидетелей и результаты экспертиз подтвердили вину водителя грузовика. В том числе было доказано состояние его наркотического опьянения в момент ДТП.

Суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ и назначил 10 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Кроме того, с осуждённого взыскано более 16 миллионов рублей в пользу близких родственников погибших – в счёт компенсации морального вреда и расходов на погребение.

Приговор районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.