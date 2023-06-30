Контуженый Мелконян в суде назвал журналистов Волгограда скотами

В Волгоградском областном суде продолжается апелляционное рассмотрение по уголовному делу о гибели риелтора Романа Гребенюка. Сегодня, 30 июня, в ходе процесса Арсен Мелконян устроил очередной спектакль и обрушился с критикой на волгоградские СМИ, назвав журналистов скотами.

В начале заседания, сообщает ИА «Высота 102», Арсен Мелконян настаивал на том, чтобы уголовное дело рассматривали без него, ссылаясь на плохое самочувствие – якобы после контузии он не может смотреть в монитор. Таким образом, ранее осужденный за смерть волгоградского риелтора очевидно продавливал свое требование о проведении очных заседаний. Напомним, что на предыдущем слушании Мелконян впервые заявил о таком желании.

– Или я нахожусь в зале и участвую полноценно, или вы меня освобождаете и на заседании остается только мой адвокат, – заявлял, в частности, 30 июня Мелконян. – В монитор я смотреть не могу после двух контузий.

Суд в данном ходатайстве подсудимому волгоградцу отказал – процесс будет проходить по виде-конференц-связи. Либо, отметил суд, Мелконян должен предоставить медицинские документы, которые позволили бы ему откланяться с заседаний.

Как уже было сказано, после этого Арсен Мелконян в очередной раз сделал выпад в сторону представителей волгоградских СМИ, заявив свое недоверие к местным журналистам. По его словам, из-за сообщений средств массовой информации о том, что он участвовал в спецоперации, его семья оказалась в опасности.

– Мои родные теперь никуда не могут выехать. Волгоградские СМИ – это скоты, – цитирует ИА «Высота 102» заявление подсудимого.

Категорическое неприятие журналистов выразила на суде и сестра Мелконяна Анна. Родственница мужчины, правда, давила на то, что ее пожилая мать и дети переживают, читая публикации в прессе. Прокурор при этом не возражал против присутствия журналистов. В итоге суд разрешил журналистам смотреть на Мелконяна через экран.

В целом же, присутствовавшие в зале суда волгоградцы отмечают, что поведение Арсена Мелконяна сложно назвать адекватным. Напомним, он и ранее – в ходе рассмотрения уголовного дела об убийстве Романа Гребенюка в Центральном районном суде Волгограда – не раз проявлял свой строптивый нрав и неуважение к участникам процесса. Но сегодня волгоградцы склоняются к тому, что подсудимый стал еще более неуправляем – не исключено, что сказалась его контузия.

Сегодняшнее заседание в Волгоградском областном суде прервали. Ожидается, что Мелконян представит медицинские документы, подтверждающие, что он не может принимать участие в процессе посредством видео-конференц-связи. По уточненной информации пресс-секретаря Волгоградского облсуда Александра Тюменцева, следующее заседание состоится 7 июля.

Добавим, что Арсен Мелконян, Анна и Арман Смбатян в настоящее время находятся в волгоградском СИЗО №1.

Ранее Четвертый кассационный суд Краснодара нашел существенные нарушения уголовно-процессуального и уголовного законов при отправлении правосудия по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка. Защита фигурантов дела не согласилась с апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года, согласно которому криминальной троице оставлена без изменений квалификация действий, а также вид и размер окончательно назначенного им наказания Центральным районным судом Волгограда.

В свою очередь прокурор Центрального района Волгограда Пашкевич С.Г. и представитель потерпевшей стороны адвокат Плешакова Е.А. полагают, что состоявшиеся в отношении осужденных Мелконяна А., Смбатяна А.А. и Мелконян А. приговор и апелляционное определение являются законными, обоснованными и справедливыми, оснований для их отмены не усматривают.





Подписывайтесь на Telegram-канал ИА «Высота 102» – t.me/infoV102ru и узнавайте все важные новости региона первыми.