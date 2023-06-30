Расследования

Контуженый Мелконян в суде назвал журналистов Волгограда скотами

Расследования 30.06.2023 18:39
0
30.06.2023 18:39


В Волгоградском областном суде продолжается апелляционное рассмотрение по уголовному делу о гибели риелтора Романа Гребенюка. Сегодня, 30 июня, в ходе процесса Арсен Мелконян устроил очередной спектакль и обрушился с критикой на волгоградские СМИ, назвав журналистов скотами. 

В начале заседания, сообщает ИА «Высота 102», Арсен Мелконян настаивал на том, чтобы уголовное дело рассматривали без него, ссылаясь на плохое самочувствие – якобы после контузии он не может смотреть в монитор. Таким образом, ранее осужденный за смерть волгоградского риелтора очевидно продавливал свое требование о проведении очных заседаний. Напомним, что на предыдущем слушании Мелконян впервые заявил о таком желании. 

Или я нахожусь в зале и участвую полноценно, или вы меня освобождаете и на заседании остается только мой адвокат, – заявлял, в частности, 30 июня Мелконян. – В монитор я смотреть не могу после двух контузий. 

Суд в данном ходатайстве подсудимому волгоградцу отказал – процесс будет проходить по виде-конференц-связи. Либо, отметил суд, Мелконян должен предоставить медицинские документы, которые позволили бы ему откланяться с заседаний. 

Как уже было сказано, после этого Арсен Мелконян в очередной раз сделал выпад в сторону представителей волгоградских СМИ, заявив свое недоверие к местным журналистам. По его словам, из-за сообщений средств массовой информации о том, что он участвовал в спецоперации, его семья оказалась в опасности. 

Мои родные теперь никуда не могут выехать. Волгоградские СМИ – это скоты, – цитирует ИА «Высота 102» заявление подсудимого.

Категорическое неприятие журналистов выразила на суде и сестра Мелконяна Анна. Родственница мужчины, правда, давила на то, что ее пожилая мать и дети переживают, читая публикации в прессе. Прокурор при этом не возражал против присутствия журналистов. В итоге суд разрешил журналистам смотреть на Мелконяна через экран. 

В целом же, присутствовавшие в зале суда волгоградцы отмечают, что поведение Арсена Мелконяна сложно назвать адекватным. Напомним, он и ранее – в ходе рассмотрения уголовного дела об убийстве Романа Гребенюка в Центральном районном суде Волгограда – не раз проявлял свой строптивый нрав и неуважение к участникам процесса. Но сегодня волгоградцы склоняются к тому, что подсудимый стал еще более неуправляем – не исключено, что сказалась его контузия.

Сегодняшнее заседание в Волгоградском областном суде прервали. Ожидается, что Мелконян представит медицинские документы, подтверждающие, что он не может принимать участие в процессе посредством видео-конференц-связи. По уточненной информации пресс-секретаря Волгоградского облсуда Александра Тюменцева, следующее заседание состоится 7 июля. 

Добавим, что Арсен Мелконян, Анна и Арман Смбатян в настоящее время находятся в волгоградском СИЗО №1. 

Ранее Четвертый кассационный суд Краснодара нашел существенные нарушения уголовно-процессуального и уголовного законов при отправлении правосудия по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка. Защита фигурантов дела не согласилась с апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года, согласно которому криминальной троице оставлена без изменений квалификация действий, а также вид и размер окончательно назначенного им наказания Центральным районным судом Волгограда. 

В свою очередь прокурор Центрального района Волгограда Пашкевич С.Г. и представитель потерпевшей стороны адвокат Плешакова Е.А. полагают, что состоявшиеся в отношении осужденных Мелконяна А., Смбатяна А.А. и Мелконян А. приговор и апелляционное определение являются законными, обоснованными и справедливыми, оснований для их отмены не усматривают.      

Подписывайтесь на Telegram-канал ИА «Высота 102» – t.me/infoV102ru и узнавайте все важные новости региона первыми. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
30.06.2023 13:22
Расследования 30.06.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2023 13:04
Расследования 30.06.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2023 10:25
Расследования 30.06.2023 10:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2023 09:41
Расследования 30.06.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 19:54
Расследования 29.06.2023 19:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 19:20
Расследования 29.06.2023 19:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 15:30
Расследования 29.06.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 13:45
Расследования 29.06.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 13:13
Расследования 29.06.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 11:40
Расследования 29.06.2023 11:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 10:37
Расследования 29.06.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 09:11
Расследования 29.06.2023 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 09:01
Расследования 29.06.2023 09:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2023 16:31
Расследования 28.06.2023 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2023 14:07
Расследования 28.06.2023 14:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:39
Контуженый Мелконян в суде назвал журналистов Волгограда скотамиСмотреть фотографии
17:14
«Они бы прожили недолго»: в приюте МБУ «Северное» Волгограда спасают дворняг с онкологиейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Россельхозбанк в Волгограде приступил к продаже наличных юанейСмотреть фотографии
17:03
«Третий день пустой холодильник»: в зооцентре «Дино» в Волгограде закончилась еда для хищниковСмотреть фотографии
16:22
«Будут КПП и шлагбаумы»: в Волгоградской области продлили запрет на въезд в леса до 22 июляСмотреть фотографии
15:17
Камышанин Александр Мишенин погиб при исполнении воинского долга на УкраинеСмотреть фотографии
15:02
Регоператор подготовил памятку, что можно и нельзя выбрасывать в мусорные бакиСмотреть фотографии
14:09
В театре «Царицынская опера» готовятся к закрытию XIX театрального сезонаСмотреть фотографии
14:05
Главу Краснослободска Семилетова оштрафовали за медленную работу подчиненныхСмотреть фотографии
13:44
В Камышине скончался 9-летний пассажир «запорожца», пострадавший в лобовом ДТПСмотреть фотографии
13:22
Дагестанец устроил себе в Волгограде беспечную жизнь на фальшивые деньгиСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом 32-летний волжанин уничтожил соперника и его машинуСмотреть фотографии
12:16
Депутаты Волгоградской облдумы разрешат себе покупать отечественные «Москвичи»Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде общественный транспорт на Первой продольной усилят рейсами автобуса №0Смотреть фотографии
11:11
В Волгограде ребенку находящегося на СВО бойца помогли купить жизненно важное лекарствоСмотреть фотографии
10:56
ФСБ напомнила волгоградцам о строгости закона за разглашение гостайныСмотреть фотографии
10:25
Труп 17-летнего юноши после выпускного бала нашли под окнами дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Волгоградский «Ротор» завершил сборы в Крымске победой и поражениемСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде УФСБ разоблачило собирающего секретную информацию полицейскогоСмотреть фотографии
09:31
Планируйте будущее детей с заботой о здоровье: «СОГАЗ-Мед» приглашает оформить полис ОМС для новорожденныхСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде жители частного сектора забили канализацию трупами котятСмотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области снизилась доля молодежи на рынке трудаСмотреть фотографии
08:08
Куры и картофель подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
Получил ранение под Донецком. В Волгоградской области простились с погибшим на Украине контрактникомСмотреть фотографии
20:14
Опубликован график отключения горячей воды в семи районах Волгограда в июлеСмотреть фотографии
19:54
Застрелил и разделал. В Волгоградской области ночью задержали матерого браконьераСмотреть фотографии
19:26
«В группе риска – абсолютно каждый»: в Волгоградской области с начала купального сезона утонули семь человекСмотреть фотографии
19:25
В Волгоградской области легковушка влетела в экскаватор, водитель погиб: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:20
В Волгограде предложили увеличить штрафы за стоянку и мусор возле водоемовСмотреть фотографии
19:05
В Астраханской области загорелось 3000 квадратных метров мусораСмотреть фотографии
 