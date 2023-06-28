Расследования

Арсен Мелконян выдвинул требования суду в Волгограде из-за СВО

Расследования 28.06.2023 13:45
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28.06.2023 13:45


В Волгоградском областном суде продолжается апелляционное рассмотрение по уголовному делу о гибели риелтора Романа Гребенюка. Как стало известно V102.RU от собственного источника, на прошедшем заседании один из фигурантов Арсен Мелконян выдвинул ультимативные требования суду из-за специальной военной операции.  

Проходящие по делу о жестокой расправе над волгоградским риелтором Арсен Мелконян, его сестра Анна с супругом Арманом Смбатяном присутствуют на процессе по видеосвязи. 

Как отметил источник редакции, Арсен Мелконян, который недавно вернулся из зоны проведения СВО и снова оказался за решеткой после угроз судье, потребовал снять с него все обвинения, так как он участник боевых действий на Украине. 

— К уголовному делу приобщили справку о помиловании. Мелконян достаточно агрессивно выражал свою позицию, перебивал судью, кричал с места. Требовал, чтобы все последующие заседания проходили в очном формате, а не дистанционно, но суд отказал. Мелконян говорил, что он герой, участник боевых действий, поэтому с него должны быть сняты все обвинения. Все происходящее напоминало последние заседания по делу Гребенюка. Арсен Мелконян вел себя очень надменно и вызывающе, — рассказал источник. 

В свою очередь, как отметил собеседник редакции, Арман Смбатян во всем поддерживал позицию Арсена Мелконяна, а его супруга — Анна снова пыталась отказаться от адвоката, мотивируя это тем, что у нее трудное материальное положение. 


Напомним, что ранее Четвертый кассационный суд Краснодара нашел существенные нарушения уголовно-процессуального и уголовного законов при отправлении правосудия по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка. Защита фигурантов дела не согласилась с апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года, согласно которому криминальной троице оставлена без изменений квалификация действий, а также вид и размер окончательно назначенного им наказания Центральным районным судом Волгограда.

Уточняется, что адвокат Саркисов считает, что виновность Армана Смбатяна в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства по делу. Также отмечается, что «в действиях Мелконяна А. имеются все признаки эксцесса исполнителя преступления, а суды оставили без должной оценки выводы эксперта-лингвиста относительно угроз, которые писал Смбатян потерпевшему». 

Согласно тексту определения Четвертого кассационного суда Краснодара, «в кассационной жалобе и дополнениях к ней осужденная Мелконян А., оспаривая законность и обоснованность приговора и апелляционного определения», указывает на то, что «следствием не представлено ни одного доказательства, что ее поведение было целенаправленным на склонение Смбатяна и Мелконяна А. к причинению тяжкого вреда здоровью [Гребенюку] опасного для жизни последнего».

В свою очередь прокурор Центрального района Волгограда Пашкевич С.Г. и представитель потерпевшей стороны адвокат Плешакова Е.А. полагают, что состоявшиеся в отношении осужденных Мелконяна А., Смбатяна А.А. и Мелконян А. приговор и апелляционное определение являются законными, обоснованными и справедливыми, оснований для их отмены не усматривают.      

Следующее заседание по уголовному делу запланировано на 30 июня. Процесс состоится в 14.00. 

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