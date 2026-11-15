В Волжском лихач влетел в легковушку после дрифта на ул. Мира





В Волжском Волгоградской области камеры уличного видеонаблюдения засняли леденящие кадры. В полночь лихач за рулём легкового автомобиля едва не устроил лобовое столкновение из-за бравады на проезжей части.





Мужчина в 00:41 14 ноября выезжал на ул. Мира с ул. Наримана Нариманова и, несмотря на интенсивное движение, решил уйти в управляемый занос. Опасный трюк не удался, и дрифтёр тут же потерял управление. Его автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он лишь чудом не влетел в остановившийся на светофоре легковой автомобиль. От тяжёлых последствий лихача спасли всего пара секунд и инерция, которая отнесла автомобиль немного в сторону, благодаря чему удар пришёлся не в полную силу и по касательной траектории.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, в результате инцидента никто не пострадал.

Фото и видео: POWERNET